"Protest Wolnych Polaków". Co się dzieje pod TVP? Policja otoczyła budynek [ZDJĘCIA]

Politycy PiS zorganizowali "Protest Wolnych Polaków", który przejdzie ulicami Warszawy w czwartek 11 stycznia. Demonstracja planowo miała rozpocząć się o godzinie 16 pod budynkiem Sejmu. Jej trasa ma obejmować ulice: Wiejską, plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat oraz Świętokrzyską i zakończyć się przed siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, która zlokalizowana jest na placu Powstańców Warszawy. Obecny na miejscu dziennikarz portalu Gazeta.pl Daniel Drob ustalił, że pod siedzibą TVP jest już policja, która zablokowała ulice.

REKLAMA

Zobacz wideo "Protest Wolnych Polaków". Zgromadzeni wyrażają poparcie dla TV Republika

"Protest Wolnych Polaków". Policja otoczyła budynek TVP

Według relacji dziennikarza cały budynek TVP został otoczony przez funkcjonariuszy. Policjanci nie puszczają samochodów i pieszych na sąsiadujące ulice: Moniuszki i Jasną. Główne wejście od pl. Powstańców jest obstawione, a służby kierują pieszych, aby szli okrężną drogą. Natomiast na ulicy Świętokrzyskiej zaparkowano kilka radiowozów.

Decyzję o zamknięciu budynku podjął wcześniej likwidator spółki Daniel Gorgosz. "W związku z licznymi przypadkami nadużywania uprawnień wynikających z wykonywania mandatu parlamentarzysty, które mają miejsce od 20 grudnia 2023 roku, a które prowadzą do wpuszczania na teren obiektów TVP osoby do tego nieupoważnione, co skutkuje licznymi naruszeniami na szkodę TVP oraz jej pracowników, a także zapowiadanym na dzień jutrzejszy, to jest 11 stycznia Marszem Wolnych Polaków, który ma odbywać się m.in. pod siedzibą TVP, przy placu Powstańców Warszawy 7, podjąłem decyzję o zamknięciu dla osób postronnych obiektów TVP przy ul. Powstańców Warszawy 7 od dnia 11 stycznia br. do odwołania" - napisał w oświadczeniu. Jak tłumaczył, decyzja ma na celu konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom TVP.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, obywatele przejdą ulicami Warszawy, aby wyrazić swoją dezaprobatę między innymi dla zmian wprowadzonych na przestrzeni ostatnich tygodni w mediach publicznych. Jarosław Kaczyński, który jest jednym z organizatorów wydarzenia, określił je mianem "manifestacji w obronie wolności słowa i mediów oraz demokracji".

Warszawa. Posłom zalecono, aby opuścili budynek Sejmu. "Wraca Sejm twierdza"

Przed południem pojawiły się doniesienia, że Straż Marszałkowska zaleciła opuszczenie budynku parlamentu posłom i wszystkim pracownikom. "Straż Marszałkowska poprosiła, żeby pracownicy Sejmu do godziny 14 opuścili budynki. Szybki koniec Sejmu otwartego, wraca Sejm twierdza" - napisał poseł Konfederacji Stanisław Tyszka. Informację zdementowano. "Uwaga. Nie ma żadnej ewakuacji Sejmu! Posłowie i dziennikarze mogą z niego korzystać na normalnych zasadach. Od godz. 14:00 wstrzymane będzie jedynie wydawanie jednorazowych przepustek. Pracownicy, którzy nie są niezbędni do obsługi bieżącej pracy Sejmu, dostali możliwość wyjścia do domu o godz. 14:00, by - z uwagi na demonstrację - nie mieli problemów z wyjazdem z miejsca pracy" - przekazała w czwartek po południu na portalu X Kancelaria Sejmu RP.