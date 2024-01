Według zarządzenia likwidatora spółki Telewizji Polskiej Daniela Gorgosza osoby postronne nie są wpuszczane do budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI). Dotyczy to również posłów PiS, którzy próbują dostać się do siedziby TAI z interwencją poselską. Wśród nich był m.in. Jarosław Kaczyński.

