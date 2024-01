W środę 10 stycznia likwidator spółki Telewizja Polska Daniel Gorgosz podjął decyzję o zamknięciu budynku TVP, w którym znajduje się Telewizyjna Agencja Informacyjna. Doszło do tego z powodu okupowania budynku przez poprzednie kierownictwo, a także w związku z zapowiadanym na 11 stycznia "Marszem Wolnych Polaków".

REKLAMA

Zobacz wideo Dariusz Joński pytany o start Hołowni w przyszłych wyborach prezydenckich: Mi jest bliższy Rafał Trzaskowski

Siedziba Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zamknięta. Piotr Gliński: Jesteśmy nielegalnie przetrzymywani

Portal Wirtualne Media opublikował oświadczenie Daniela Gorgosza, w którym przedstawił dokładne powody zamknięcia TAI. "W związku z licznymi przypadkami nadużywania uprawnień wynikających z wykonywania mandatu parlamentarzysty, które mają miejsce od 20 grudnia 2023 r., a które prowadzą do wpuszczania na teren obiektów TVP osoby do tego nieupoważnione, co skutkuje licznymi naruszeniami na szkodę TVP oraz jej pracowników, a także zapowiadanym na (...) 11 stycznia br. 'Marszem Wolnych Polaków', który ma się odbywać m.in. pod siedzibą TVP, przy Placu Powstańców 7, podjąłem decyzję o zamknięciu dla osób postronnych obiektów TVP przy ul. Powstańców Warszawy 7 od dnia 11 stycznia br. do odwołania".

"Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom TVP oraz niezbędnej ochrony mienia spółki, w tym jej infrastruktury krytycznej" - dodano. Jak się okazało, po zamknięciu TAI, posłowie PiS mieli problem z opuszczeniem budynku. "Najprawdopodobniej wypuszczają teraz pracowników przez garaż? Jedyne wejście/wyjście do TVP jest zablokowane" - napisał 11 stycznia o godz. 10.00 Piotr Gliński. "W tej chwili nie wypuszczają pracowników TVP, którzy chcą opuścić budynek. Bolszewia!" - dodał.

Kilkanaście minut później Gliński poinformował, że nadal przebywa w budynku TVP. Od 20 min nie mogę ani ja, ani inni posłowie i pracownicy opuścić budynku TVP. Jesteśmy tu nielegalnie przetrzymywani przez anonimowe osoby. Wezwana policja nie przyjeżdża z interwencją. Od 20 min nie interweniuje" - napisał na portalu X poseł Piotr Gliński.

O godz. 11:55 Piotr Gliński przekazał, że "na placu Powstańców bez zmian". "Nie możemy wyjść z budynku. Policja od ponad godz. odmawia interwencji i przyjęcia zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa przez nieznane osoby blokujące wejście do budynku. Siedmiu posłów jest w środku, dwóch w przejściu do budynku. Na zewnątrz 30 policjantów" - napisał w serwisie X.

Do tego co dzieje się obecnie w siedzibie TAI odniósł się również Przemysław Czarnek. "O godzinie 6:00 zakończyliśmy dyżur nocny naszej zmiany w TVP przy Placu Powstańców Warszawy. Już 2 h później jaruzele od Tuska zablokowali wejście naszym kolegom posłom do budynku. Zaczyna się kolejna nielegalna operacja, a może prowokacja?" - dociekał Czarnek.

Nagranie sprzed siedziby TAI opublikowała w mediach społecznościowych również Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. "W tej chwili na Placu Powstańców przy budynku TVP typ w czapce z jakąś kartką, a Policja wykonuje jego polecenia na podstawie innej kartki. Uniemożliwiają posłom wejście do budynku, a część posłów uwięziona w budynku" - przekazała w serwisie X.

Mariusz Błaszczak powiadomił z kolei o zawiadomieniu prokuratury. "Składamy wniosek do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez neolikwidatora Telewizji Polskiej, który uniemożliwia parlamentarzystom przeprowadzanie interwencji poselskich. Neowładze TVP otoczyły budynek na pl. Powstańców kordonem policji i nie pozwalają nikomu wejść ani wyjść. Składamy także pismo do marszałka Hołowni, aby zainterweniował w tej sprawie" - przekazał Błaszczak w serwisie X.

Protest PiS przed siedzibą Sejmu i TVP

Przypomnijmy, 11 stycznia o godz. 16.00 przed Sejmem ma się odbyć organizowany przez PiS "Protest Wolnych Polaków". Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało manifestację wkrótce po wprowadzeniu przez obecną władzę zmian w mediach publicznych.

Według zapowiedzi polityków tego ugrupowania będzie to manifestacja w "obronie wolności słowa, wolności mediów i demokracji". O zachowanie spokoju podczas demonstracji zaapelował prezydent Andrzej Duda, który podkreślił, że swoje poglądy należy manifestować pokojowo.