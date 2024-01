Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Kiedy Sebastian M. wróci do Polski? Jest decyzja

Sąd Apelacyjny w Łodzi w środę (10 stycznia) utrzymał w mocy orzeczenie sądu okręgowego w sprawie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Wcześniej, 17 listopada ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim odmówił wydania listu żelaznego dla podejrzewanego o doprowadzenie do tragedii Sebastiana M.

Wniosek o przyznanie listu żelaznego wpłynął do sądu w październiku ubiegłego roku za sprawą adwokata Sebastiana M. Bartosza Tiutiunika. Za odmową wydania dokumentu miały przemawiać trzy główne argumenty: negatywne stanowisko prokuratury, wdrożenie procedury ekstradycyjnej względem podejrzanego oraz realna obawa o to, czy będzie się on wywiązywał z obowiązku stawiania się na wezwania prokuratury i policji.

Decyzja odrzucenia wniosku o wydanie listu żelaznego jest już prawomocna. - Droga, która w moim przekonaniu dawała szansę na stawiennictwo podejrzanego w Polsce i kontynuowanie postępowania przygotowawczego, została zamknięta (na ten moment) - przekazał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" adwokat podejrzanego.

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sebastian M. znajduje się obecnie na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie został wcześniej zatrzymany za sprawą wydanego za nim międzynarodowego listu gończego. Choć Polska podpisała wcześniej z tym krajem umowę ekstradycyjną, a proces ekstradycyjny trwa, nie wiadomo kiedy Sebastian M. wróci do Polski. Może być to kwestia tygodni, a nawet miesięcy. - Nie ma osoby w Polsce, która mogłaby odpowiedzieć kiedy postępowanie ekstradycyjne się zakończy - przyznał Tiutiunik.

Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Zginęła rodzina z dzieckiem

Sprawę tragicznego wypadku opisywaliśmy już kilka miesięcy temu. Do zdarzenia doszło 16 września ubiegłego roku na autostradzie A1 w Sierosławiu (powiat piotrkowski, województwo łódzkie). Samochód osobowy, którym podróżowała rodzina według policji "z niewyjaśnionych przyczyn" wjechał w bariery energochłonne. W wyniku uderzenia pojazd stanął w ogniu, a dwie osoby dorosłe i dziecko poniosły śmierć na miejscu. Mimo początkowej wersji wydarzeń, która zakładała, że w tragedii uczestniczyło tylko jedno auto, ostatecznie okazało się, że w wypadku brało udział również BMW. Za jego kierownicą miał siedzieć Sebastian M., podejrzany obecnie o spowodowanie tej tragedii.