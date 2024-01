Co zrobi prezydent w sprawie Kamińskiego i Wąsika? Mastalerek: Wiem, że ma plan

Marcin Mastalerek, szef Gabinetu Prezydenta, gościł w czwartek (11 stycznia) w studio RMF FM. Podczas programu poruszono temat zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, polityków PiS i byłych szefów MSWiA. W trakcie rozmowy prowadzący Robert Mazurek zadał również pytanie o dalsze plany prezydenta Andrzeja Dudy.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda zagroził działaniami, z użyciem "możliwości, które daje urząd prezydenta"

Andrzej Duda będzie interweniował w sprawie Kamińskiego i Wąsika? "Sprawa nie jest zamknięta"

Redaktor zadał pytanie, czy Andrzej Duda planuje drugie ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika? Według Marcina Mastalerka prezydent podtrzymuje, że jego pierwsze ułaskawienie jest w mocy. - Oczywiście, prezydent nie zmienia swojego stanowiska (na temat wcześniejszego aktu łaski z 2015 roku), natomiast ta sprawa od strony prawnej nie jest jeszcze zakończona - mówił Mastalerek. Szef Gabinetu Prezydenta podkreślał, że wcześniejsze ułaskawienie prezydenta było "skuteczne i podręcznikowe".

Mastalerek powielał również opinię środowiska PiS, że Kamiński i Wąsik zostali zatrzymani bezpodstawnie i niezgodnie z prawem. - Sprawa nie jest zamknięta. Symbolicznie doszło do gwałtu na sprawiedliwości, gdzie ludzie, którzy walczyli z korupcją siedzą w więzieniu - mówił szef Gabinetu Prezydenta. - Nie ma osoby bardziej przejętej panami parlamentarzystami niż prezydent. Spotykał się z nimi wielokrotnie - dodawał.

Szef Gabinetu Prezydenta usłyszał również pytanie, co w sprawie Kamińskiego i Wąsika planuje zrobić Andrzej Duda. - Nie chciałbym publicznie zapowiadać kroków prezydenta, żeby prezydent mógł działać skutecznie. Wiem, że ma plan. Wie, co robić. Jeżeli prezydent podejmie decyzje, to będzie o nich informował - przekazał Mastalerek.

Marcin Mastalerek krytykuje zachowanie policji podczas zatrzymania. "Popłakały się panie, które tam pracują"

Podczas rozmowy z dziennikarzem Mastalerek ponownie opisał scenę zatrzymania polityków PiS oraz negatywnie odniósł się do działań policji. - Strasznie musieli się funkcjonariusze obawiać posłów Kamińskiego i Wąsika. Przyszło ich aż 14, a w moim gabinecie zjawiło się siedmiu - mówił. - Wynikało to pewnie z frustracji, z tego, że nie udało im się zatrzymać posłów Kamińskiego i Wąsika przed godziną 11. Ja przecież zapowiadałem, że będą w Pałacu Prezydenckim. Prawdopodobnie sfrustrowani swoją nieudolnością z poranka zrobili wszystko, żeby zrobić to w sposób pokazowy - twierdził szef Gabinetu Prezydenta.

Jak informowaliśmy, Mastalerek krytykował działanie policji również podczas wcześniejszych rozmów z mediami. - Ta frustracja (funkcjonariuszy policji - red.) wylewała się w ten sposób, że wyprowadzając posła Mariusza Kamińskiego, uderzono nim o futrynę, a to jest filigranowy, niewysokiego wzrostu mężczyzna i po tym popłakały się panie, które tam pracują, to po prostu powinni przeprosić, naprawdę. Mnie to opowiadano. Dlatego prezydent mówił o brutalnym zachowaniu - mówił szef Gabinetu Prezydenta.