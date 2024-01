Jest decyzja Sądu Najwyższego ws. wyborów do Sejmu i Senatu

W czwartek po godzinie 13:00 Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która orzekała w pełnym składzie, stwierdziła ważność wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Przewodnicząca Izby i składu sędzia Joanna Lemańska podkreśliła, że uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie. Wcześniej sprawozdanie odczytał sędzia Paweł Wojciechowski. Zaznaczył, że "obwodowe komisje prawidłowo przeprowadziły głosowanie". - PKW nie stwierdziła naruszeń, Sąd Najwyższy bierze pod uwagę wszystkie czynniki, również nieuwzględnione przez PKW, także protesty wyborcze - mówił sędzia Wojciechowski.

Za zasadne uznano protesty - między innymi: zarzut wydania karty z powodu nieujęcia dopisanego wyborcy, zarzut wynoszenia przez członków obwodowych komisji kart do innych pomieszczeń, zarzut błędnego informowania dwóch komisji przez niemożliwość głosowania na komitet PPJ

- mówił sędzia. Następnie głos zabrał szef PKW. - Państwowa Komisja Wyborcza nie stwierdziła uchybień, które wpłynęłyby na wynik wyborów. Zwracam uwagę na to, że przy tak olbrzymiej frekwencji, liczba protestów wyborczych to są setne promila osób uczestniczących w głosowaniu - mówił Sylwester Marciniak. Po szefie PKW głos zabrał przedstawiciel Prokuratury Generalnej Robert Hernant. - Te wybory były wyjątkowe pod wieloma względami. Głównie z powodu frekwencji, która wyniosła ponad 74 procent, był to rekord frekwencji w tym kraju. Prokurator dostrzegł zaangażowanie wszystkich organów - mówił prokurator Hernant.

- W przestrzeni publicznej pojawiły się pewne informacje, czy aby w tej sytuacji nie mamy do czynienia z próbą wykorzystania nieprawidłowo zaświadczeń do głosowania. Wydano takich zaświadczeń około 450 tysięcy. (...). Wydaje mi się, że warto rozważyć, czy ustawodawca nie powinien dostać instrumentu, by Sąd Najwyższy miał wgląd do protestów wyborczych - mówił prokurator. I zacytował orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w sprawie Azerbejdżanu zwracał uwagę na "iluzoryczność kontroli protestów wyborczych". - Wszystkie moje uwagi mają charakter incydentalny - zastrzegł na końcu prokurator i zawnioskował o stwierdzenie ważności przeprowadzonych w październiku wyborów parlamentarnych.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN o wyborach parlamentarnych z października 2023 r.

Uchwałę w sprawie ważności wyborów parlamentarnych Sąd Najwyższy musi wydać nie później niż 90 dni od daty głosowania. Taką uchwałę podejmuje się na posiedzeniu jawnym z udziałem Prokuratora Generalnego i przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. W posiedzeniu może brać udział publiczność i media.

Przed pojęciem uchwały Sąd Najwyższy musiał rozpoznać wszystkie protesty wyborcze. Termin ich wnoszenia upłynął 25 października. Do końca października zarejestrowano ponad 900 protestów wyborczych. Zgodnie z przepisami, o ważności wyborów do Sejmu i Senatu rozstrzyga cały skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów i opinii w sprawie poszczególnych protestów. 7 grudnia ubiegłego roku Sąd Najwyższy stwierdził ważność referendum z 15 października.

21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest organem, który ma status niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, jak wymaga tego prawo UE. W konsekwencji uznał pytania skierowane przez tę Izbę SN za niedopuszczalne. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, jest złożona z tzw. neosędziów.

PKW: Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2023

We wtorek 17 października 2023 roku Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów po podliczeniu głosów ze 100 proc. obwodów.

Prawo i Sprawiedliwość - 35,38 proc.,

Koalicja Obywatelska - 30,70 proc.,

Trzecia Droga - 14,40 proc.,

Lewica - 8,61 proc.,

Konfederacja - 7,16 proc.

Prawo i Sprawiedliwość otrzymuje 194 mandaty - to najwięcej ze wszystkich partii, jednak taki wynik nie pozwoliły formacji Jarosława Kaczyńskiego na samodzielne rządy. Koalicja Obywatelska dostała 157 mandatów. Trzecią Drogę w parlamencie reprezentuje 65 posłów, a Lewica otrzymała 26 miejsc. Najmniej osób do Sejmu z partii, które przekroczyły próg wyborczy, wprowadziła Konfederacja. Ugrupowanie to dostało 18 mandatów. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica otrzymały łącznie 248 mandatów, co dało im większość i pozwoliło stworzyć koalicyjny rząd. Na jego czele stanął premier Donald Tusk, po raz pierwszy wybrany na to stanowisko przez parlament.

