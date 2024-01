Jeden trafił do Radomia, a drugi pod Ostrołękę. To tam wywieziono Kamińskiego i Wąsika

Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali już wywiezieni z aresztu Warszawa-Grochów. Politycy PiS trafili do dwóch różnych zakładów karnych - Kamiński został przewieziony do Aresztu Śledczego w Radomiu, a Wąsik do Zakładu Karnego w Przytułach Starych koło Ostrołęki. Co wiemy o tych zakładach?

6 Google Street View/Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl