Przed Sejm wróciły barierki. "Marszałek zmienił zdanie?". Rzeczniczka Hołowni wyjaśnia

"'Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier postawiono między nami' - czyżby marszałek Hołownia zmienił zdanie? Już nie jest otwarty na spotkanie ze wszystkimi?" - napisał na platformie X Dariusz Piontkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. We wpisie zamieścił również zdjęcia przedstawiające barierki umieszczone na nowo przed gmachem Sejmu.

Rzeczniczka Szymona Hołowni odpowiada na zarzuty posła PiS. "Sejm jest i będzie otwarty i bezpieczny"

"Celem nadrzędnym jest bezpieczeństwo demonstrantów i funkcjonariuszy w czasie zgromadzenia. Zabezpieczenia staną na prośbę policji i po proteście zostaną zdemontowane. Sejm jest i będzie otwarty i bezpieczny dla obywateli. Czy to się komuś podoba, czy nie" - odpowiedziała politykowi Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka marszałka Sejmu.

Do komentarza posła Piontkowskiego odniósł się również dziennikarz portalu Gazeta.pl Patryk Strzałkowski. "Barierki przed Sejmem to przykry widok, ale krytyka tego przez polityka PiS to jest taka bezczelność i hipokryzja, że nie ma słów" - zauważył we wpisie.

Szymon Hołownia ogłosił decyzję o usunięciu barierek sprzed gmachu Sejmu już w swoim pierwszym wystąpieniu po wyborze na funkcję marszałka. - Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami - zapowiadał wówczas. Wielu publicystów oceniało to jako symboliczny gest, podkreślający otwarcie się Sejmu nowej kadencji na obywateli.

