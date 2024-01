Mróz i opady stworzą trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega przed atakiem zimy

Czwartkowy poranek przywitał nas dużą różnicą w temperaturze. Podczas gdy w trakcie porannych pomiarów najzimniej było na południu w Kłodzku (-14,9 st. C), najwyższą temperaturę odnotowano nad morzem w Ustce (2,6 st. C).

REKLAMA

Zobacz wideo Trzaskowski odpowiedział na zarzuty o spisek: Nie mam uprawnień, żeby kierować autobusem

Mróz nawet do -19 st. C. IMGW ostrzega przed niską temperaturą na południu kraju

W związku z silnym mrozemInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał liczne ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Alerty z powodu bardzo niskich temperatur obowiązują w następujących województwach:

świętokrzyskim (z wyłączeniem skrajnie północnych powiatów),

podkarpackim (głównie powiaty położone na południowym zachodzie),

małopolskim,

śląskim (poza północnymi powiatami),

opolskim (z wyłączeniem powiatów na północy),

dolnośląskim (w powiatach południowo wschodnich).

Prognozowana temperatura minimalna ma w tym przypadku oscylować w granicach od -14 do -17 st. C, lokalnie z szansą na nawet -19 st. C. Alerty wygasną w czwartek o godz. 9.

Opady marznące. Na żółto "świeci się" niemal cała Polska

Zimową zmorą pogodową dla kierowców będą również opady marznące. Lekkie opady marznącego deszczu, opcjonalnie mżawka, mogą powodować gołoledź na drodze. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w tym przypadku na terenie województw: