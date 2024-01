W czwartek (11 stycznia) o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny ma zbadać, czy pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej prezesa NBP jest zgodne z ustawą zasadniczą. Zbadania zgodności z konstytucją części przepisów ustawy o Trybunale Stanu chce grupa posłów PiS. Ich wniosek jest reakcją na zapowiedzi m.in. Donalda Tuska, który żądał postawienia przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Reżyser Glapiński, rumuński film i ukrywanie złota, czyli śmieszki na konferencji NBP

Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu? PiS zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego

Zdaniem wnioskodawców automatyczne zawieszenie w czynnościach po podjęciu przez Sejm uchwały o postawieniu danej osoby przed Trybunałem Stanu, gdy odnosi się do Prezesa Narodowego Banku Polskiego, jest niezgodne z konstytucyjnymi i unijnymi gwarancjami dotyczącymi niezależności NBP i jego prezesa. Posłowie PiS wskazują m.in., że decyzję o zawieszeniu podejmuje zamiast organu sądowego Sejm, a przedłużające się zawieszenie w czynnościach może powodować utratę zaufania opinii publicznej wobec osoby zawieszonej.

W ocenie wnioskodawców standard wynikający z domniemania niewinności, który nakazuje traktowanie osoby jako niewinnej do czasu wydania wyroku, jest w tej sytuacji iluzoryczny, a zawieszenie w czynnościach bez żadnych gwarancji proceduralnych i bez kontroli nad polityczną decyzją Sejmu stanowi nieproporcjonalne naruszenie prawa gwarantującego równy dostęp do służby publicznej. Wniosek posłów PiS rozpozna pięcioosobowy skład Trybunału Konstytucyjnej pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej.

Dlaczego Prezes NBP ma stanąć przed Trybunałem Stanu? "Nie był bezstronny politycznie"

Przypomnijmy, 7 grudnia podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiedział, że dąży do współpracy z nowym rządem. Już wtedy pojawiały się pogłoski, że koalicja prawdopodobnie zamierza postawić go przed Trybunałem Stanu. O przyszłość Glapińskiego wypowiedział się również Donald Tusk. - Każdy, kto bierze na siebie taką odpowiedzialność, jak NBP musi, a nie, że łaskawie to ogłasza, musi mieć tę wolę dobrej współpracy ze wszystkimi instytucjami - stwierdził Tusk na konferencji prasowej 8 grudnia.

Premier zwrócił wówczas uwagę, że Glapiński nie stanie przed Trybunałem Stanu za prowadzoną politykę pieniężną. Według Tuska Glapiński "nie był bezstronny politycznie". - Wiele na to wskazuje, i będziemy też szukać potwierdzeń, opinii, że sprawował swoją funkcję niezgodnie z konstytucją i niezgodnie z zasadami prawa. Prezes NBP mocą prawa ma być politycznie neutralny. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że niezależność prezesa NBP była bardzo osobliwa - stwierdził wówczas Tusk.