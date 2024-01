Wjechał na tory kolejowe, gdy opadały szlabany. Policja pokazała nagranie

Jak informuje lubuska policja w komunikacie, w grudniu na jednym z przejazdów kolejowych na terenie Świebodzina doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kierujący samochodem osobowym nie zareagował na czerwone sygnały na sygnalizatorze i wjechał za nie prosto na tory kolejowe. Po chwili opuściły się szlabany, a pojazd utknął tuż za torami. Mężczyzna wysiadł na chwilę z pojazdu, próbując ocenić sytuację i wsiadł z powrotem.

"Szczęśliwie system ostrzegający o przeszkodzie w porę zaalarmował kierującego pociągiem i zdążył on zwolnić i wyhamować pociąg" - informują służby.

Kierowca otrzymał 2 tys. 500 złotych mandatu i 15 punktów. Lubuska policja opublikowała materiału ku przestrodze.

Policja: Ignorancja może doprowadzić do śmierci

"Oznakowanie drogowe zostało zaprojektowane i zastosowane na drogach dla uporządkowania ruchu, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa jego uczestników. Ignorowanie, lekceważenie ich bardzo często prowadziło do tragicznych w skutkach wypadków drogowych" - podkreślają funkcjonariusze,

Policjanci zaznaczają, że pociąg może poruszać się ze znaczną prędkością, ma ogromną wagę, i zatrzymanie takiego zestawu wymaga czasu i dużej odległości. "Dlatego też kategorycznie oznacza to zakaz wjazdu za zapory. Zignorowanie ich, bez względu na to czy przyczyną jest pośpiech, czy rozproszona uwaga może doprowadzić do tragedii. W powiecie świebodzińskim w wyniku zderzenia pociągu z pojazdem osobowym dochodziło już w przeszłości do wypadków, w którym osoby podróżujące pojazdem poniosły śmierć" - podsumowują.