Zimowa pogoda może nie zniknąć z Polski tak szybko. Według doniesień portalu dobrapogoda24.pl temperatura spadała lokalnie do -36 stopni Celsjusza przy gruncie, ale wiele wskazuje, że okres panowania mroźnego i słonecznego cyklonu dobiega końca. Sprawi to, że kraj znajdzie się w obszarze pola niżowego, mróz stanie się mniejszy, ale od czwartku 11 stycznia w Polsce pojawią się opady śniegu, które miejscami przybiorą formę śnieżyc.

Pogoda. Śnieg zabieli krajobraz w Polsce. Kiedy można spodziewać się opadów?

Zdaniem synoptyków opady śniegu pojawią się głównie we wschodnich i południowo-wschodnich regionach Polski. Nie będą one na tyle intensywne, żeby spowodować zaspy, ale mogą przyczynić się do kilkucentymetrowego wzrostu pokrywy śnieżnej szczególnie między Małopolską i Podkarpaciem. Śnieg pojawi się również w piątek, a strefa opadów będzie przesuwać się przez północnowschodnie regiony kraju po południowo wschodnie. Najbardziej odczują to mieszkańcy obszarów między Warmią, Mazurami, Podlasiem po Lubelszczyznę. Rozproszone śnieżyce pojawią się w wielu regionach między 14 a 15 stycznia. Synoptycy nie wykluczają również lokalnych przejściowych opadów deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu.

Synoptycy zapowiadają ocieplenie. Apogeum mrozu ustąpi od środy

Portal fanipogody.pl poinformował, że w kolejnych dniach przez Polskę przejdzie ciepły front. Pomimo dodatniej temperatury w dzień, nocami oraz o poranku wciąż będzie odczuwalny mróz. Jego apogeum ustąpi, co spowoduje, że druga część tygodnia będzie znacznie cieplejsza od pierwszej. Synoptycy wskazują jednak, że częściej zaczną zdarzać się również opady śniegu.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, aktywny niż będzie wędrował przez Europę Wschodnią z północy na południe, a z północnego zachodu napłyną wówczas cieplejsze masy powietrza. To spowoduje, że w czwartek w wielu miejscach temperatura wzrośnie o nawet 20 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu termometry nie powinny wskazywać mniej niż 4 stopnie, a w centrum pokażą one nawet powyżej 1 stopnia. Chłód utrzyma się tego dnia najmocniej w południowych województwach, ponieważ maksymalna temperatura wyniesie od -5 do -3 stopni.