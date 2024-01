Kwalifikacja wojskowa 2024. Wezwanie na komisję dostaną kobiety i 60-latkowie

Decyzję o kwalifikacji wojskowej podjął jeszcze Mariusz Błaszczak. Zgodnie z rozporządzeniem potrwa ona od 1 lutego do 30 kwietnia. Utworzonych zostanie około 390 powiatowych komisji lekarskich. Każda z nich będzie mogła przyjmować od 30 do 35 osób dziennie - wynika z rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

Do stawienia się przed komisją wojskową zostaną wezwane osoby urodzone w 2005 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej. Dotyczy to również osób, które w latach 2022-2023 uznano za czasowo niezdolne do służby.

Kwalifikacja do wojska. Wezwanie otrzymają również kobiety

Wezwanie otrzymają również kobiety urodzone w latach 1997-2005, ale tylko te, które posiadają kwalifikacje, które przydadzą się w armii. Z rozporządzenia z dnia 13 lipca 2023 r. wynika, że wśród kobiet, które zostaną wezwane, będą te, które kończą:

studia na kierunku: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie psychologii,

naukę w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.

W kwalifikacji wojskowej mogą wziąć też udział inne osoby pełnoletnie, które chcą przystąpić do wojska. Obowiązek stawiennictwa trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia.

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu czy miasta na prawach powiatu odpowiada starosta lub prezydent miasta. Natomiast wojewoda ogłasza kwalifikację na obszarze województwa w drodze obwieszczenia, nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Jeśli nie można stawić się na kwalifikację, trzeba zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym dana osoba miała się stawić. W takiej informacji należy zawrzeć także przyczyny niestawiennictwa.

Niestawienia się na kwalifikacji grozi grzywną, a poza tym policja może dostać polecenie doprowadzenia delikwenta na komisję.