Nadchodzi gwałtowny spadek ciśnienia. Nawet 30 hPa mniej w ciągu doby. Meteopaci odczują objawy

Pogoda w ciągu najbliższych dni ulegnie zmianie w kwestii ciśnienia. Według doniesień portalu twojapogoda.pl we wtorek 9 stycznia Polska znajdowała się pod wpływem potężnego wyżu, co przekładało się na barometry wskazujące od 1030 hPa na północnym wschodzie do 1040 hPa na południowym zachodzie. Synoptycy przekazali jednak, że już niebawem ciśnienie zacznie gwałtownie spadać.

Pogoda. Ciśnienie zacznie spadać. W niedzielę barometry wskażą od 988 hektopaskali

Ciśnienie zacznie spadać nawet o 5-10 hPa w ciągu każdej doby już od środy. Natomiast od piątku różnica może wynieść aż 20-30 hPa na dobę. Największego spadku można się jednak spodziewać w niedzielę, kiedy Polska znajdzie się w zasięgu niżu znad Skandynawii. Wówczas różnica wyniesie prawie 50 hPa w porównaniu do wtorku a barometry wskażą od 988 hPa na północnym wschodzie do 1000 hPa na południu kraju.

Niskie ciśnienie wpłynie na meteopatów. "Skutkiem zaburzenia wewnętrznej równowagi, jest wystąpienie objawów meteorotropowych"

Synoptycy przekazali, że niskie ciśnienie bardzo niekorzystnie wpływa na samopoczucie, zwłaszcza w przypadku osób wrażliwych na nagłe zmiany pogody. Zjawisko to jest zwane meteopatią, a osoby, których ono dotyka, mogą odczuwać senność, wolniejszą reakcję, dekoncentrację i różnorodne bóle.

- Pogoda i jej zmiany mogą istotnie wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Dzieje się tak, ponieważ organizm człowieka dąży do utrzymania homeostazy, czyli wewnętrznej równowagi, zapewniającej optymalne środowisko do przeprowadzania procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w naszych ciałach, a nieustannie zmieniające się warunki zewnętrzne, stale mu to utrudniają. Skutkiem zaburzenia tej wewnętrznej równowagi, jest wystąpienie objawów meteorotropowych. Tym mianem określa się dolegliwości natury fizycznej (np. bóle), jak i psychicznej (np. obniżony nastrój), wywołane przez środowisko atmosferyczne - tłumaczył dr Grzegorz Kaliński, klimatolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w rozmowie z "Serwisem Zdrowie" PAP.