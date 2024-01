Aktor Antoni K. skazany za prowadzenie auta pod wpływem marihuany. Jest wyrok

W lutym ubiegłego roku warszawska policja zatrzymała audi kierowane przez Antoniego K. i przeprowadziła kontrolę trzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że Antoni K. nie był pijany, ale znajdował się pod wpływem środków odurzających. - Opinia toksykologiczna (...) jednoznacznie potwierdza, że w momencie kierowania pojazdem oskarżony był pod wpływem delta-9-tetrahydrokannabinolu (marihuany - red.), co można porównać do stanu nietrzeźwości wywołanego spożyciem alkoholu - mówił w maju rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Bannaw rozmowie z Polską Agencją Prasową.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dzieje się aktualnie z Kamińskim i Wąsikiem w więzieniu? Wiceministerka sprawiedliwości ujawnia (Wypowiedź z 10 stycznia)

Antoni K. w oświadczeniu na Instagramie przekazał w ubiegłym roku, że narkotest wykrył u niego THC, którym "wspomaga leczenie" i którego miał używać w wieczór przed zatrzymaniem przez policję. Aktor zaznaczył, że nie zażywa narkotyków. "W przypadku regularnego stosowania medycznej marihuany, nawet w małych ilościach, stężenie może utrzymywać się, mimo że w dniu zatrzymania nie używałem konopi" - twierdził. Od 2016 r. artysta choruje na stwardnienie rozsiane.

Antoni K. skazany za prowadzenie auta pod wpływem marihuany

W środę Sąd Rejonowy dla Warszawy-Wola uznał Antoniego K. i skazał go na karę roku ograniczenia wolności. Aktor nie trafi do więzienia (bo nie jest to kara pozbawienia wolności), ale będzie musiał wykonywać prace społeczne przez 20 godzin miesięcznie.

Sąd orzekł też zakaz prowadzenia pojazdów przez 3 lata. Antoni K. ma też zapłacić 7 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, ma też pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Sędzia Beata Machowska-Nowak, wydając wyrok, zaznaczyła m.in., że aktor ma prawo przyjmować marihuanę leczniczą, ale to nie oznacza, że można prowadzić pojazdów pod jej wpływem.