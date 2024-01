Pijany kierowca chciał się wymigać od kary. Wymyślił historię o bracie bliźniaku

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w poniedziałek (8 stycznia) przeprowadzali rutynową kontrolę na bocheńskich drogach. Jeden z zatrzymanych kierowców okazał się być nietrzeźwy. Jak wykazało badanie - miał ponad promil alkoholu we krwi. Chcąc uniknąć odpowiedzialności, 39-latek usiłował oszukać mundurowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Uciekał przed policją, bo... "się zestresował". Wszystko przez złe światła

Bochnia. Pijany kierowca udawał nieistniejącego brata bliźniaka

Po zatrzymaniu nietrzeźwego kierowcy policjanci poprosili go o dokumenty, aby mogli sprawdzić je w bazie danych. Okazało się, że 39-latek posiada obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna zmienił wtedy zdanie i poinformował mundurowych, że okazany dokument nie należy do niego, a do jego brata bliźniaka, który miał umrzeć kilka miesięcy wcześniej.

Jak podaje małopolska policja, funkcjonariusze postanowili zweryfikować historię zatrzymanego kierowcy. Koniec końców mężczyzna sam przyznał się do tego, że próbował oszukać mundurowych. Wyznał, że brat bliźniak nigdy nie istniał. Historię z dokumentem zmyślił, aby uniknąć czekających go konsekwencji prawnych.

Pijanego kierowcę z Bochni czekają konsekwencje. I to surowe

Mężczyzna będzie musiał jednak liczyć się z następstwami swojego występku. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu prawo przewiduje karę pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz grzywnę. Dodatkowo 39-latek odpowie za niestosowanie się do wcześniejszego wyroku o zakazie prowadzenia pojazdów. Będzie musiał liczyć się z utratą prawa jazdy na okres od roku do nawet 15 lat.

Kierowca będzie musiał odpowiedzieć także za wprowadzenie policjantów w błąd co do swoich danych. Jak wynika z kodeksu wykroczeń "kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania co do tożsamości własnej lub innej osoby podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny".