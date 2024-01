Polski Kościół czeka w 2024 roku kilka ważnych wydarzeń. Opowiedział o nich rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. Duchowny zwrócił uwagę, że już za kilka miesięcy zmieni się całe prezydium polskiego episkopatu. Dojdzie do tego w okresie, gdy biskupi będą przygotowywać się do zmian wprowadzanych przez Watykan.

Abp Gądecki i abp Jędraszewski kończą kadencję, polski Kościół przeżywa "intensywny czas"

Ksiądz Leszek Gęsiak przedstawił harmonogram zmian, do których dojdzie w episkopacie. - W marcu dobiegnie końca kadencja abp. Stanisława Gądeckiego jako przewodniczącego KEP oraz abp. Marka Jędraszewskiego jako jego zastępcy. W czerwcu kadencję kończy bp Artur G. Miziński jako sekretarz generalny KEP - przekazał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną.

Ksiądz Gęsiak zaznaczył, że do zmian dojdzie w trakcie prac nad dokumentem "Kościół synodalny w misji", który opublikowano po pierwszej rzymskiej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. - W tych miesiącach Kościół w Polsce na różnych jego szczeblach podejmuje refleksję nad tym dokumentem, której wnioski zostaną przesłane przez polski Episkopat do Sekretariatu Synodu w marcu bieżącego roku. Jest to więc intensywny czas rozeznawania, który należy dobrze wykorzystać w diecezjach i wspólnotach. Chodzi o to, by prawdziwie zaangażować się w budowanie synodalnego wymiaru Kościoła - stwierdził rzecznik episkopatu.

Kościół przygotowuje się do ważnych wydarzeń - wspomnienia rodziny Ulmów i Jubileuszu 2025

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski wśród ważnych dla polskiego Kościoła wydarzeń wskazał również dalsze przenoszenie relikwii błogosławionej rodziny Ulmów po różnych diecezjach w naszym kraju. Duchowny przypomniał też, że 7 lipca 2024 roku po raz pierwszy obchodzić będziemy wspomnienie rodziny Ulmów.

Ksiądz Leszek Gęsiak powiedział też o przygotowaniach do przyszłorocznego Jubileuszu 2025, który będzie obchodzony pod hasłem "Pielgrzymi nadziei". - W Rzymie trwają już intensywne przygotowania do Roku Świętego 2025, w związku z którym spodziewanych jest w Wiecznym Mieście ponad 32 miliony pielgrzymów. Przygotowaniem do owocnego przeżycia Jubileuszu, który zawsze jest czasem łaski dla Kościoła i wiernych, ma być poprzedzający go Rok Modlitwy, który obecnie przeżywamy - zauważył rzecznik episkopatu.