Andrzej Duda vs. miejski autobus. Spisek czy awaria? Pojawiły się nowe fakty

Podczas gdy Andrzej Duda przebywał na spotkaniu z białoruską opozycją w Belwederze, do Pałacu Prezydenckiego weszli policjanci, aby zatrzymać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Szefowa Kancelarii Prezydenta przekazała w rozmowie z TV Republiką, że prezydent chciał natychmiast do nich jechać, ale na drodze stanął mu miejski autobus. - Kiedy został poinformowany o tym, co dzieje się w pałacu, chciał natychmiast wyjechać, ale wyjazd z Belwederu został zastawiony autobusem komunikacji miejskiej - powiedziała. Po tej wypowiedzi w sieci zaczęły tworzyć się teorie, jakoby warszawski urząd celowo podstawił tam pojazd.

Nowe ustalenia w sprawie awarii autobusu, który miał zablokować drogę prezydentowi

Jak nieoficjalnie przekazał Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia Zet, służby miejskie przyznały, że autobus zatrzymał się na czerwonym świetle jako trzeci pojazd, ale z powodu awarii nie mógł już ruszyć. "Po zmianie świateł nie ruszył z powodu spadku powietrza w układzie pneumatycznym. Usterka od razu zgłoszona do służby ZTM. Poinformowano też Policję i SOP" - pisał na X. "Kolumna z Prezydentem wykonała od razu skręt w prawo i przejechała chodnikiem" - dodał w kolejnym poście.

Dziennikarz przekazał także dokładniejszy opis tego, co miało się dziać pod gmachem na Belwederskiej. "Szczegóły incydentu z awarią autobusu przed Belwederem (wg ustaleń miasta): - godz.19:05 awaria, autobus nie rusza ze świateł, -19:11 pierwszy samochód z kolumny prezydenckiej wyjeżdża po chodniku, -19:13 trzeci samochód z kolumny opuszcza bramę" - napisał na X. W następnym wpisie dodał, że o 19:23 kierowcy autobusu udało się uruchomić pojazd. Według jego informacji awaria trwała 18 minut, a ominięcie uszkodzonego samochodu komunikacji miejskiej zajęło prezydenckiej kolumnie 2 minuty i 8 sekund.

Rafał Trzaskowski tłumaczy zepsuty autobus pod Belwederem. "Awarie się zdarzają"

"Spisek autobusowy" zdążył już skomentować Rafał Trzaskowski. Dzień po zatrzymaniu Wąsika i Kamińskiego, w środę 10 stycznia, na konferencji prasowej wypowiedział się na temat autobusu, który miał rzekomo blokować drogę Andrzejowi Dudzie. Prezydent Warszawy przekazał, że nie było to działanie celowe. Potwierdził, że pojazd uległ awarii.

- Mamy olbrzymie mrozy, niestety awarie się zdarzają. To była po prostu zwykła awaria. Jest monitoring, opis całej sytuacji, w momencie kiedy autobus się zepsuł, były natychmiast poinformowane policja i SOP. Wszyscy zachowali się zgodnie z procedurami - tłumaczył.

Wcześniej Trzaskowski do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych. Niedługo po wypowiedzi prezydenckiej ministerki zamieścił wpis z grafiką podsumowującą stosunek mieszkańców stolicy do komunikacji miejskiej. "Komunikacja miejska w Warszawie. Zawsze do usług. PS Spisek autobusowy? Naprawdę?" - czytamy we wpisie na X.