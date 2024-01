Mariusz Kamiński urodził się w 1965 roku w Sochaczewie. Jako nastolatek aktywnie działał w opozycji antykomunistycznej. Jako 16-latek został skazany na roczny pobyt w poprawczaku za zbezczeszczenie Pomnika Armii Czerwonej. Zaledwie dwa lata później zatrzymano go ponownie. Tym razem za stawianie oporu podczas jednej z demonstracji. Wyrzucono go także z liceum, jednak mimo to ukończył szkołę i w 1984 roku rozpoczął studia w Instytucie Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W czasach studenckich był członkiem między innymi tajnego zarządu NZS. Jako przedstawiciel opozycyjnych organizacji studenckich brał udział w jednym z tzw. podzespołów Okrągłego Stołu.

"Człowiek prezesa do zadań specjalnych". Kim jest Mariusz Kamiński?

W 1993 roku Kamiński założył i przewodniczył stowarzyszeniu o nazwie Liga Republikańska. Zaledwie cztery lata później w 1997 roku został wybrany na posła z list Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 roku kandydował ponownie, tym razem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Od tamtej pory nierozerwalnie związany jest z partią. Kamiński posłem był łącznie przez siedem kadencji (III, IV, V, VII, VIII, IX, X) w latach 1997-2006, 2011-2023 i 2024.

W PiS prężnie zaczął działać od 2004 roku, kiedy rozpoczął pracę jak prezes regionu warszawskiego. W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza został sekretarzem stanu w KPRM. Kamiński był inicjatorem stworzenia Centralnego Biura Antykorupcyjnemu, które utworzono 3 sierpnia 2006 roku. Szefował mu przez kolejne trzy lata. Na to stanowisko został powołany przez ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego. To właśnie w czasie jego sprawowania władzy nad CBA doszło do tzw. afery gruntowej, w której Kamiński miał przekroczyć swoje uprawnienia, podrabiać dokumenty i wyłudzać poświadczenia nieprawdy. Pokłosiem afery okazała się dymisja z rządu Andrzeja Leppera, rozpad koalicji PiS-Samoobrona, przedterminowe wybory, które wygrała wówczas PO, a w późniejszej konsekwencji także aresztowanie Kamińskiego i Wąsika.

Kolejne afery z udziałem Kamińskiego

W 2011 roku polityk PiS został wiceprezesem partii. W latach 2015-2023 był ministrem, koordynatorem służb specjalnych w rządzie najpierw Beaty Szydło, a następnie Mateusza Morawieckiego. W międzyczasie od 2019 do 2023 roku był także ministrem spraw wewnętrznych i administracji. W trakcie jego szefostwa doszło między innymi do skandalu z materiałami pornograficznymi, przedstawionymi jako część zawartości telefonu znalezionego na granicy polsko-białoruskiej, a więc należącego do migranta. Materiały te zostały pokazane na konferencji prasowej. Na tej samej konferencji Kamiński zapewniał dziennikarzy, że migranci to "osoby zwichrowane seksualnie".

Do kolejnego skandalu z udziałem Kamińskiego doszło przy okazji afery reprywatyzacyjnej. W 2019 roku komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji stanął Robert Nowaczyk. Warszawski prawnik zeznał wówczas, że oskarżony o oszustwa Jakub Rudnicki miał zapewniać go, że w przypadku nieoddania mu części swoich przychodów z reprywatyzacji "CBA będzie miało nad nim pieczę". - Na pytanie, czy to jest w ogóle prawdziwe, Jakub R. opowiadał mi, że w czasie swoich spotkań z przedstawicielami CBA w swoim mieszkaniu na ulicy Włodarzewskiej dochodziło do takich pijaństw, że niejaki Mariusz Kamiński był tak pijany, że chodził na czworaka i całował się z jego psem bokserką. Mówię to pod przysięgą - zeznawał Nowaczyk, który był pełnomocnikiem w sprawach dotyczących reprywatyzowanych nieruchomości.

Mimo kolejnych skandali i afer polityk pozostawał jednym z najbliższych ludzi prezesa. "Jarosław ufa mu bezgranicznie. To jest człowiek prezesa do zadań specjalnych" - mówił w 2019 roku w rozmowie z "Newsweekiem" jeden z polityków PiS. "Wysoka pozycja Kamińskiego w rządzie bierze się stąd, że dostarcza Kaczyńskiemu wiedzy i zbiera haki na ministrów" - przekonywał z kolei polityk Zjednoczonej Prawicy.