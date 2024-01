"Cebula najlepsza na szkorbut". O co chodzi z siatką z cebulą pod komisariatem

Siatka z cebulą pojawiła się we wtorek wieczorem na proteście w obronie aresztowanych byłych szefów CBA i byłych posłów (choć politycy PiS uważają, że wciąż aktualnych) Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Internet obiegło nagranie, na którym widać, jak jeden z mężczyzn zgromadzonych pod komendą policji na ul. Grenadierów usiłuje wepchnąć siatkę posłowi PiS Radosławowi Fogielowi, choć poseł wyraźnie nie chce jej wziąć. Siatka przewija się też na zdjęciach z protestu. O co chodzi, co miała symbolizować owa tajemnicza siatka? Podzieliliśmy się tą zagwozdką na Facebooku.

Odpowiedzi i sugestii padło wiele, a odzew przekroczył oczekiwania.

Symbolika siatki z cebulą może być następująca:

1. Przeciwdziałanie szkorbutowi. Bodaj najczęstsze wskazanie. Szkorbut, choroba żeglarzy, jest spowodowana niedoborem witaminy C. Stąd mogą cierpieć na nią nie tylko marynarze, ale właściwie każdy niestosujący zbilansowanej diety. "Cebula zawiera dużo witaminy C, dobrze działa na dziąsła i zęby nie wypadają. Ktoś chce zadbać o osadzonych" - zauważa jeden z komentujących.

2. Dogadzanie podniebieniu. Internauci zwracają uwagę, że cebula bez smalcu i chleba to właściwie dopiero zaczątek dobrej paczki żywnościowej. Jest zimno, wysokokaloryczne pożywienie jest jak najbardziej w cenie.

3. Hołd dla tradycji. Jest takie porzekadło, "uważaj, bo będę musiała cebulę do wiezienia przynosić". Czyli mówiąc innymi słowy: uważaj, bo cię zamkną. Tutaj mamy osadzonych, więc wszystko się zgadza. Paczkę żywnościową skazanym można wysyłać raz w miesiącu, co też się zgadza, bo cebula długo zachowuje świeżość. I tu przechodzimy do kolejnego punktu.

4. Nawiązanie do historii. "W stanie wojennym opozycjoniści trzymali w domu cebulę na wypadek internowania lub aresztowania, jako "trudno psujące się" źródło jakichkolwiek witamin , żeby zabrać ze sobą do więzienia. Innych, dostępnych produktów nie było w sklepach. Oni się teraz stylizują na więźniów politycznych, więc może o to chodzi?" - wskazuje pan Krzysztof.

5. Nawiązania żywnościowe. "Zabraliście nam buraki, bierzcie i cebulę" - komentują internauci. "Zapewne to, że większość przyszła tam dla jaj..." - dodają inni.

6. Ale najważniejsze: "Tak zimno, a oni bez czapek stoją" - zauważa pani Paulina. I pod tym możemy się podpisać. Trzeba przeciwdziałać wychłodzeniu, a o to w taki mróz nietrudno. Nasze matki też tak mówią, a matka zawsze ma rację.

