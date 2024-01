Na antenie Telewizji Republika Miłosz Kłeczek zadebiutował 9 stycznia. Jego pierwszymi gośćmi byli posłanka PiS Iwona Arent oraz poseł PSL-Trzeciej Drogi Jarosław Rzepa. Głównym tematem rozmowy była sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Program wyemitowano zaledwie godzinę przed zatrzymaniem polityków PiS-u przez policję.

- Zgodnie z obietnicą wracam na antenę Telewizji Republika. Nadal będę robił tę pracę, którą wykonywałem dla państwa i dzięki państwu przez ostatnie lata. Przede wszystkim polityka - stwierdził Miłosz Kłeczek na samym początku programu. Posłanka PiS nie kryła zadowolenia z rozmowy z Kłeczkiem. - Panie redaktorze, cieszę się, że się widzimy. Pozdrowienia od moich wyborców, którzy czekali na pana - skomentowała Iwona Arent.

Następnie prowadzący przeszedł do pytań. - Czy panu nie wstyd za to, co się dzieje? - zwrócił się do posła Trzeciej Drogi Kłeczek. - Nie wiem, dlaczego pan pyta mnie, czy mi nie wstyd, bo niczego złego nie zrobiłem i nie mam sobie niczego do zarzucenia - odpowiedział zaskoczony pytaniem Jarosław Rzepa.

- Pan poseł Rzepa swoją twarzą firmuje "Koalicję 13 grudnia", na której czele stanął premier Donald Tusk. Jeżeli jeszcze jakieś wątpliwości pan poseł ma, to ja przypomnę, co dzisiaj Donald Tusk powiedział, bo ja się wstydzę za takiego szefa rządu - zwrócił uwagę Kłeczek.



Następnie na antenie pojawiło się wystąpienie Donalda Tuska, który skomentował obecność Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim. Premier zacytował wówczas Kodeks karny, a dokładniej art. 252. par. 1. Następnie prowadzący ponownie zwrócił się do posła Trzeciej Drogi i spytał, czy nie jest mu wstyd za premiera, który straszy prezydenta więzieniem.

- W moich oczach pan Kamiński i pan Wąsik są prawomocnie skazani. Nie są posłami i zgodnie z tym, co zdecydował sąd, powinni być doprowadzeni do więzienia. Nie uważam, żeby prezydent ich ukrywał, bo wiemy, gdzie panowie Kamiński i Wąsik przebywają, natomiast mam nadzieję, że pan prezydent przestanie uczestniczyć w tej rozgrywce i jednak zdecyduje się, albo ich ułaskawić i zrobi to zgodnie z obowiązującym prawem, po wyroku, który jest prawomocny. Albo jeżeli zażąda tego policja, zostaną doprowadzeni do więzienia - komentował Rzepa.

Prezydent Andrzej Duda staje w obronie Kamińskiego i Wąsika

Przypomnijmy, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia przy badaniu tak zwanej afery gruntowej. 9 stycznia w godzinach wieczornych politycy trafili do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Andrzej Duda w swoim oświadczeniu 10 grudnia stwierdził, że "Mariusz Kamiński i jego współpracownicy zostali ułaskawieni zgodnie z Konstytucją i to ułaskawienie jest w mocy". - Broniłem mandatów poselskich, instytucji prezydenckiego ułaskawienia opartej na Konstytucji. Wczoraj sytuacja w tym zakresie zmieniła się diametralnie - podkreślił Duda.

- Jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto w więzieniu ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi, którzy zawsze walczyli o wolną Polskę. Są oni w więzieniu, tymczasem wielu ludzi z zarzutami korupcyjnymi chodzą na wolności. Nie spocznę w walce o uczciwe i sprawiedliwe państwo polskie. Nie spocznę póki Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą na wolności. Nie przestraszę się. Będę działał w sposób legalny, zgodny z Konstytucją i prawem - jak do tej pory - dodał prezydent.