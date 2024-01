Polityk PiS z interwencją poselską. Próbował dostać się do aresztu. "Są w osobnych celach"

Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wszedł w środę (10 stycznia) rano do aresztu śledczego Warszawa-Grochów. Były wiceminister kultury przybył tam z interwencją poselską, bowiem chciał spotkać się z zatrzymanymi politykami PiS - Mariuszem Kamińskim oraz Maciejem Wąsikiem. W cytowanej przez portal Onet rozmowie z mediami polityk przekazał jednak, że nie pozwolono mu zobaczyć się z więźniami - "nielegalnie przetrzymywanymi posłami".

Zobacz wideo Duda o Wąsiku i Kamińskim: Próby pozbawienia ich mandatów są nielegalne

Jarosław Sellin interweniował w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Zatrzymani są w osobnych celach

Poseł Sellin pojawił się w budynku aresztu niedługo po godzinie 9.00. - Zostałem wylegitymowany. Sprawdzono, że faktycznie jestem posłem. Musiałem też oddać do skrytki swój telefon komórkowy. Gdy to się stało, zostałem przyjęty przez dyrektora aresztu - mówił dziennikarzom Sellin. Podczas rozmowy polityk miał dowiedzieć się, że Kamiński i Wąsik są w osobnych jednoosobowych celach przejściowych. - Według tego, co usłyszałem, mogą w nich zostać nawet do 14 dni. W tym czasie nie można ich tam odwiedzać. Dostęp do nich może mieć chyba tylko najbliższa rodzina, ale też nie jestem tego pewny - podał dziennikarzom.

Dyrektor aresztu na warszawskim Grochowie miał przekazać posłowi Sellinowi, że Kamiński i Wąsik zostali umieszczeni w celach na podstawie decyzji sądu. - Tłumaczył mi, że on tylko wykonuje decyzję sądu i osadził panów Kamińskiego i Wąsika w celi na podstawie aktu wykonawczego, jaki został mu przysłany z sądu - przekazał polityk. - Mówiłem mu też, że obaj panowie są cały czas legalnymi posłami i nie są skazani, bo zostali zgodnie z prawem ułaskawieni przez prezydenta Dudę. Pytałem, czy ma tę wiedzę. Na te słowa dyrektor ponownie powtórzył mi, że musiał wykonać akt wykonawczy wysłany mu z sądu - dodał poseł.

Politycy PiS zaniepokojeni losem więźniów. Sellin: Są obiektem mojej troski

- Prosiłem, by przekazać panom posłom, że doszło do takiej interwencji poselskiej. Są obiektem mojej troski i mojego środowiska politycznego. Traktuję ich jako przyjaciół - dodał poseł Sellin w wypowiedzi cytowanej przez "Wyborczą". Poseł PiS potwierdził również swoją interwencję w mediach społecznościowych. "Jestem wstrząśnięty tym, że posłowie opozycji 35 lat po odzyskaniu wolności przetrzymywani są w areszcie śledczym i złamany został ich immunitet" - napisał Sellin na platformie X.

Pierwsze protesty pod aresztem śledczym Warszawa-Grochów rozpoczęły się już we wtorek (9 stycznia) wieczorem, niedługo po zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim. Jak informowaliśmy, także wtedy przedstawiciele byłej władzy domagali się spotkania z zatrzymanymi politykami. Na miejscu pojawił się wówczas także Jarosław Kaczyński. - Chcemy zobaczyć, w jakich warunkach przebywają w tej chwili obydwaj bezprawnie zatrzymani posłowie - mówił dziennikarzom prezes PiS.