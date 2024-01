Duda jest "wstrząśnięty", a powinien być "zmieszany". "Jego prezydentura sięgnęła dna" [KOMENTARZE]

Andrzej Duda w środę (10 stycznia) wydał oświadczenie w sprawie polityków Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. W trakcie wystąpienia prezydent podkreślił, że jego ułaskawienie z 2015 roku pozostaje w mocy. Co więcej, zaznaczył, że obaj nadal posiadają mandaty poselskie, "a próby pozbawienia ich nich są nielegalne".

Oświadczenie prezydenta ws. Kamińskiego i Wąsika wywołało komentarze. "Dla odmiany sąd działa szybki i sprawnie"

- Osobiście jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto do więzienia ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi, przede wszystkim minister Kamiński - mówił w swoim oświadczeniu prezydent. Andrzej Duda zaznaczył, że funkcjonariusze dokonali zatrzymania w sposób "brutalny i gorliwy". - Nie spocznę, dopóki ministrowie nie będą na powrót wolnymi ludźmi nie przestraszę się. Będę działał zgodnie z prawem, konstytucją, tak jak do tej pory - stwierdził prezydent. Wystąpienie głowy państwa wywołało niemałe poruszenie wśród opinii publicznej. Większość osób zdecydowanie potępiła działanie prezydenta na korzyść skazanych przez sąd przestępców.

"Duda: 'Chciałbym zapytać moich rodaków, kiedy widzieli taką gorliwość w działaniach sądu?'. W jednym prezydent ma rację: po ostatnich ośmiu latach aż dziwnie się obserwuje, jak sąd zadziała dla odmiany szybko i sprawnie" - napisał na platformie X dziennikarz "Gazety Wyborczej" Jakub Wencel.

Jego redakcyjna współpracowniczka napisała z kolei: "Prezydent Duda może w każdej chwili ułaskawić skazanych polityków. Sądy dwóch instancji orzekają o winie, opierając się na przepisach prawa. Ale głowa państwa, która posiada silny mandat wyborczy, ma prawo uznać, że przestępca prawomocnie skazany zasługuje na łaskę".

W dalszej części wpisu stwierdziła, że tak naprawdę chodzi o podgrzanie nastrojów przed protestem PiS zaplanowanym na 11 stycznia. "Obawiam się, że tu górę bierze czysta polityka i chęć podgrzania nastrojów przed jutrzejszą demonstracją. Dlatego PAD nie korzysta z możliwości ułaskawienia polityków. Może zrobi to wkrótce, przygotowując uzasadnienie, w którym zaznaczy, iż wcześniej też miał do tego prawo" - skomentowała Dominika Wielowieyska.

"Duda mówi 'uniewinnienie' zamiast 'ułaskawienie'. Kompromitujące i dla prezydenta, i dla prawnika" - napisał w mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki.

"Prezydent Andrzej Duda sporo mówił, ale nic nie powiedział" - stwierdził krótko dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik. Z kolei reporter "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz w kilku wpisach podsumował oświadczenie "bardzo zdenerwowanego" prezydenta. "Głowa państwa krytykuje sądy, prokuraturę i cały wymiar sprawiedliwości twierdząc, że prawomocnie skazani i osadzeni w więzieniu Wąsik i Kamiński są 'krystalicznie uczciwi'. Niebywałe" - napisał dziennikarz.

W kolejnym wpisie Nizinkiewicz odniósł się do zarzutów Andrzeja Dudy co do "brutalnego i siłowego" zatrzymania byłych posłów. "Na czym polegała ta brutalność i siłowe zatrzymanie?" - pytał Nizinkiewicz. Na koniec dziennikarz podsumował, że "oświadczenie prezydenta to tłumaczenie się, że w Pałacu Prezydenckim nie ukrywano przestępców, a jedynie 'goszczono'". "Andrzej Duda wziął sobie do serca przytaczany przez Donalda Tuska paragraf KK, co grozi za utrudnianie postępowania karnego. Już wiadomo skąd ten dygocik PAD" - dodał.

Polityk Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza w mediach społecznościowych podkreślił, że "Andrzej Duda opowiada bajki". "W 2011 byłem autorem raportu końcowego komisji śledczej, której wnioski były identyczne z ao ws. Kamińskiego i Wąsika. Operacja była nielegalna i zmontowana dla nielegalnego podsłuchiwania Leppera i grupy jego posłów z Samoobrony, którą chciało rozbić PiS" - tłumaczył na X polityk.

"Duda ewidentnie zrozumiał, że przeszarżował. Jego przemówienie odbieram, jako próbę deeskalacji" - uznał z kolei radca prawny Michał Paprocki, który przedstawił swoje spostrzeżenia w mediach społecznościowych.

"Andrzej Duda podkreśla, że jest wstrząśnięty, a powinien być zmieszany i to głęboko, bo jego prezydentura ,choć nigdy nie była wysokich lotów, wczoraj ostatecznie sięgnęła dna" - napisał europoseł Łukasz Kohut.

Andrzej Duda zaapelował o spokój: Nikomu nie ma prawa spaść włos z głowy

Na koniec swojego środowego (10 stycznia) wystąpienia Andrzej Duda wspomniał o zgromadzeniach. Nawiązał tym samym do zaplanowanego na czwartek (11 stycznia) Marszu Wolnych Polaków, który odbędzie się w Warszawie z inicjatywy polityków Prawa i Sprawiedliwości. - Apeluję o spokój. Wolno w Polsce się gromadzić, uczestniczyć w manifestacjach, ale bardzo proszę, aby były to manifestacje pokojowe, godne i spokojne. (...) Mówiłem wczoraj swoim współpracownikom, że nikomu nie ma prawa spaść włos z głowy - zaznaczył w oświadczeniu prezydent.