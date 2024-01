Żona Macieja Wąsika: "Nie ma go, bo go wzięli". Zaapelowała i poprosiła "tylko o jedno"

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu, zostali zatrzymani przez policję we wtorek (9 stycznia). Byli ministrowie trafili ostatecznie do aresztu śledczego w Warszawie-Grochowie. Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika szybko wywołało gwałtowny sprzeciw środowiska PiS oraz jego zwolenników. Na łamach portalu wPolityce.pl do zatrzymania odniosła się również żona Macieja Wąsika.

REKLAMA

Zobacz wideo Posłowie Wąsik i Kamiński aresztowani

Żona Macieja Wąsika zabrała głos po zatrzymaniu. "Nie ma go, bo go wzięli"

- To nie pierwsze ciosy, które spadają na nas z Maćkiem, ale muszę przyznać, że to dla mnie szok. Nie ma go, bo go wzięli. Nie mogę się z nim skontaktować - mówiła dziennikarzom Roma Wąsik. - Ja was tylko proszę o jedno, nie zapomnijcie o nich! Bo ta opresyjna władza właśnie na to liczy, że będą dwa, maksymalnie trzy dni wzmożenia i to przyschnie - apelowała.

Żona Macieja Wąsika przekazała również, że liczy na frekwencję podczas manifestacji, którą środowisko PiS ma zorganizować 11 stycznia przed gmachem Sejmu. Podczas rozmowy z dziennikarzami kobieta wyrażała również obawę, że sprawa jej męża zostanie przysłonięta przez wiec organizowany w piątą rocznicę zabójstwa Pawła Adamowicza. Na wydarzenie, które odbędzie się 13 stycznia w Gdańsku, zapraszał również premier Donald Tusk. - Nie możemy na to pozwolić, nie możemy ich zostawić - mówiła Roma Wąsik.

Jak informowaliśmy, Przemysław Czarnek zapowiedział rozpoczęcie zbiórki dla rodzin Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - To nasi przyjaciele. Mają rodziny, dzieci w wieku szkolnym. Dzieci dziś płaczą, matki czy żony się modlą na różańcach o ludzi, którzy zostali bezprawnie osadzeni w areszcie - mówił poseł PiS w rozmowie z mediami.

Burza po zatrzymaniu polityków PiS. Kamiński zapowiada strajk głodowy, a Duda - działania zgodne z konstytucją

W środę (10 stycznia) Mariusz Kamiński napisał oświadczenie do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Polityk PiS twierdził w nim, że został skazany za walkę z korupcją, a pozbawienie go mandatu poselskiego miało charakter "aktu zemsty politycznej". "W związku z tym, jako więzień polityczny, od pierwszego dnia mojego uwięzienia rozpoczynam protest głodowy" - zapowiedział Kamiński. Oświadczenie skazanego polityka omówiliśmy w poniższym artykule:

Do zatrzymania Kamińskiego i Wąsika w oddzielnym wystąpieniu odniósł się również prezydent. Przypomnijmy, że politycy PiS zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim, w którym znaleźli się właśnie na zaproszenie Andrzeja Dudy. - Osobiście jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto do więzienia ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi, przede wszystkim minister Kamińśki - mówił prezydent. - Nie spocznę, dopóki ministrowie nie będą na powrót wolnymi ludźmi nie przestraszę się. Będę działał zgodnie z prawem i konstytucją, tak jak do tej pory - podkreślał.