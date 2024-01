O co chodzi w #metoo. Facet tłumaczy facetom

Jak wiadomo, zepsuty zegar dwa razy na dobę wskazuje właściwą godzinę. Z Kąckim jest gorzej, bo udało mu się tylko raz. Jedyny wątek z jego tekstu, który warto podnieść, to temat #metoo a my, mężczyźni. Kącki nie umie o tym napisać, ale to jasne, że wielu z nas się tego #metoo boi. I to jest lęk zrozumiały, wypływający z samej logiki sytuacji. Społeczeństwo się zmienia, zmieniają się normy, a głos molestowanych kobiet jest dziś głośniejszy, niż był kiedyś. Samo pojęcie molestowania się zmienia, a zachowania kiedyś powszechne dziś są piętnowane. Niejeden z nas zastanawia się, czy nie okaże się któregoś dnia, że coś "zostanie mu wyciągnięte" i że zostanie przykładnie "scancelowany". Wiecie, o co chodzi. "Dwadzieścia lat temu lubiłem opowiadać seksistowskie dowcipy. Czy to złamie dziś moje życie?"

Nie, nie złamie. Bo to jest w ogóle nie to pytanie, o które chodzi.

Świat nie jest już młody i ruch #metoo też nie jest już młody. Możemy spojrzeć wstecz i sprawdzić jak to działa. A działa tak, że żeby być oskarżonym o przemoc, trzeba być naprawdę potężnym, bezlitosnym dupkiem. Trzeba być długofalowo i konsekwentnie zj***nym. Trzeba źle traktować wielu ludzi, w różnych miejscach i sytuacjach, przez lata, ba dziesięciolecia. Dopiero wtedy być może temat pęknie i będzie call-out na tę przemoc. Ale serio, trzeba się o to mocno postarać. To nie jest coś, co jest rozdawane jak cukierki. Alkoholowy wyskok sprzed lat, czy głupie żarty kiedyś opowiadane, nie zaprowadzą nas przed żaden demoniczny, feministyczny trybunał. Serio, to tak nie działa po prostu. Te trybunały istnieją tylko w głowach Kąckich tego świata.

Co zatem mamy robić my, mężczyźni?

Po pierwsze, mamy starać się być w porządku i starać się lepsi, niż byliśmy. Bądźmy lepsi, niż byliśmy rok czy pięć lat temu — to jest wykonalne dla każdego i to jest już bardzo dużo.

Po drugie, jeśli chodzi konkretnie o #metoo, kobiety i sprawy okołoseksualne, to nie mamy uciekać w jakieś rojenia o "rewolucji, która zjada własne dzieci" czy inne abstrakcyjne rozkminy. To jest tylko rozmydlanie sprawy.

Sprawy takiej, że my, mężczyźni, mamy — po trzecie i najważniejsze — zastanowić się, jak właściwie postępujemy, co robimy na co dzień, jak się odnosimy do kobiet i czy przestrzegamy ich granic.

Publicznie oskarżeni o przemoc są i będą nieliczni, bo na to trzeba sobie naprawdę bardzo porządnie zasłużyć. To naprawdę trzeba być grubym sk******em. Podstawowym oskarżonym nie jest bowiem żaden konkretny facet, ale cała kultura, która pozwala na molestowanie i przemoc. I nie zawsze to będzie dramatyczny gwałt z zarzutami karnymi. Dużo częściej to będą codzienne i śliskie dwuznaczności, narzucanie się tam, gdzie kobieta nas nie chce, nieszanowanie jej odmowy czy choćby obleśne dowcipy. I w tym jesteśmy umoczeni wszyscy — i nad tym właśnie musimy się pochylić, to musimy sobie rozkminić, to musimy przestać robić.

To jest treść #metoo i to jest realna robota dla nas, facetów.

Dr Piotr Stankiewicz jest pisarzem i filozofem, twórcą i nauczycielem reformowanego stoicyzmu. Związany z Uniwersytetem Warszawskim i międzynarodowym zespołem "Modern Stoicism". Prowadzi podcast "Myślnik Stankiewicza" i newsletter "Stoicki głos w Twoim domu"