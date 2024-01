Coraz więcej sporów z Andrzejem Dudą. Czy można odwołać prezydenta? "Jest pięć przesłanek"

Prezydent Andrzej Duda wygłosił 10 stycznia oświadczenie dotyczące zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W związku z ostatnimi działaniami prezydenta, które nie są zgodne z decyzjami rządu, pojawia się pytanie, czy prezydent może zostać odwołany?

Prezydent Andrzej Duda wygłosił oświadczenie. "Jestem głęboko wstrząśnięty"

W swoim oświadczeniu prezydent Andrzej Duda powiedział, że ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z 2015 roku jest w mocy. Prezydent podkreślił również, że jego stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. - Cały czas, przez ostatnie miesiące i tygodnie, stałem i stoję na stanowisku, że Mariusz Kamiński i jego współpracownicy zostali ułaskawieni zgodnie z Konstytucją i to ułaskawienie jest w mocy. Broniłem mandatów poselskich, instytucji prezydenckiego ułaskawienia opartej na Konstytucji. Wczoraj sytuacja w tym zakresie zmieniła się diametralnie - panowie zostali zatrzymani i są w areszcie - mówił prezydent.

- Jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto w więzieniu ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi, którzy zawsze walczyli o wolną Polskę. Są oni w więzieniu, tymczasem wielu ludzi z zarzutami korupcyjnymi chodzi na wolności. Nie spocznę w walce o uczciwe i sprawiedliwe państwo polskie. Nie spocznę, póki Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą na wolności. Nie przestraszę się. Będę działał w sposób legalny, zgodny z Konstytucją i prawem - jak do tej pory - podkreślał prezydent Andrzej Duda. - Kiedy słyszę, że ta sprawa nie jest polityczna, mam uśmiech na twarzy - dodał.

W oświadczeniu apelował również o spokój, szczególnie podczas organizowanych w ostatnim czasie manifestacji. - Jako ten, który został wybrany przez 10,5 mln Polaków, apeluję o spokój. Wolno się w Polsce gromadzić i uczestniczyć w manifestacjach, ale proszę, by były to manifestacje godne i spokojne - podkreślił Duda.

Czy można odwołać prezydenta? Sprawa nie jest prosta

Ostatnie decyzje podjęte przez prezydenta Andrzeja Dudę w związku ze sprawą Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika sprawiły, że wiele osób zastanawia się nad słusznością jego decyzji. Szczególnie dlatego, że nie zgadza się z nim większość polityków koalicji rządowej. Pojawiły się również pytania, czy prezydent może zostać odwołany ze stanowiska. Jak przekazała Interia, już w Nowy Rok można było czytać o pierwszych spekulacjach odnośnie referendum ws. odwołania Andrzeja Dudy. Jednak zdaniem ekspertów takie rozwiązanie nie jest możliwe.

- Mamy drogę wyraźnie wskazaną, kiedy prezydent może utracić mandat. Wymienionych jest pięć przesłanek - zwrócił uwagę profesor Uniwersytetu Gdańskiego Piotr Uziębło w rozmowie z Interią. Prezydent może stracić mandat w następujących przypadkach:

śmierci prezydenta;

zrzeczenia się urzędu przez samego prezydenta;

stwierdzenia nieważności wyboru prezydenta lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze;

uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów;

złożenia prezydenta z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu. O postawieniu prezydenta przed trybunałem decyduje Zgromadzenie Narodowe, większością 2/3 głosów. Zgromadzenie Narodowe to organ składający się z posłów i senatorów, więc ta większość to co najmniej 374 głosy.

- Prezydent mógłby uznać bezskuteczność tego referendum ze względu na jego niekonstytucyjność. To rodziłoby kolejny problem związany z tym, jak potraktować takie referendum. Tutaj trzeba brać pod uwagę, że o ważności referendum decyduje Sąd Najwyższy. Moim zdaniem, patrząc na skład Sądu Najwyższego, to stwierdziłby, że takie referendum jest nieważne ze względu na naruszenie konstytucji - dodał Uziębło.

Zgodnie z rozdz. 5. art. 145 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu". Artykuł przewiduje również, że "postawienie prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego". "Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu" - czytamy w artykule.