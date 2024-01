Polska "rozpadnie się" przez sprawę Wąsika i Kamińskiego? Znajmy umiar [KOMENTARZ]

Wydarzenia ostatnich dni mogą być żenujące lub przerażające, zależnie od tego, z której strony sporu politycznego się na nie patrzy. Zwolennicy nowej władzy będą zażenowani tym, jak PiS nie podporządkowuje się wyrokom sądu, a wyborcy PiS - przerażeni, że "Tusk wsadza więźniów politycznych" za kraty. Niektórzy załamują ręce nad tym, że Polska jest rozrywana, a może i zaraz się rozpadnie. Chociaż sytuacja polityczna jest napięta, a prawna zagmatwana, to czy naprawdę sprawa Wąsika i Kamińskiego jest tym, co "rozerwie" Polskę?

Choć najważniejsze jest tu i teraz, to najpierw wróćmy do tego, od czego cała sprawa się zaczęła:

Wąsik i Kamiński z PiS, będąc u władzy, popełnili poważne przestępstwo, co potwierdził wyrok sądu

Andrzej Duda z PiS ułaskawił ich przed uprawomocnieniem się wyroku po to, żeby mogli wejść do nowego rządu PiS. Przez lata rządów PiS za służby specjalne odpowiadali ludzie, których sąd uznał za winnych przekroczenia uprawnień, gdy wcześniej kierowali służbami. Trzeba pamiętać, że ułaskawienie to nie to samo co uniewinnienie. Prezydent może uchronić skazanych od kary, ale nie zmienia to faktu, że są prawomocnie skazani za przestępstwo

to nie to samo co Prezydent może uchronić skazanych od kary, ale nie zmienia to faktu, że są prawomocnie skazani za przestępstwo Po latach Sąd Najwyższy orzekł, że ułaskawienie było bezprawne, a w tym roku sąd po raz kolejny skazał polityków na karę więzienia.

Do problemu dokłada się chaos w sądach po próbach zmian za rządów PiS.

W ostatnich dniach sprawy przyspieszyły do punktu kulminacyjnego, który nastąpił we wtorek. Sąd wydał nakaz doprowadzenia obu polityków do więzienia, Duda zaprosił skazanych do Pałacu Prezydenckiego, wokół którego zgromadziła się policja, wieczorem Duda opóźnił go na spotkanie, wtedy policjanci weszli zatrzymać Kamińskiego i Wąsika, Duda nie zdążył wrócić do pałacu, po drodze napotykając problem z autobusem blokującym drogę, a wieczorem politycy PiS palili już świece przed aresztem. PiS ogłosiło, że to więźniowie polityczni, a Mariusz Kamiński rozpoczął protest głodowy. W tym czasie z godziny na godzinę rosło zapewne zażenowanie zwolenników koalicji i złość lub strach osób popierających PiS.

Już same emocje wokół sprawy są poważne, a problem zagmatwania wymiaru sprawiedliwości jest realny i wymaga rozwiązań. Nie brakuje też mocnych komentarzy. W sieci czytamy, że "rząd doprowadza do dramatycznego podziału społecznego", Polska jest "rozdarta na pół". Ale czy rzeczywiście sprawa Wąsika i Kamińskiego "rozrywa Polskę", kraj się "rozpada", a podziały społeczne stają się teraz "nie do posklejania"?

Czy wyrok dla Kamińskiego i Wąsika "rozrywa Polskę"?

Przez osiem lat rządów PiS doszło m.in. do starć policji z protestującymi kobietami czy aktywistami LGBT; zatrzymania posłanki, która (w przeciwieństwie do Wąsika i Kamińskiego) miała ważny immunitet; strzelania innej posłance gazem pieprzowym w twarz; upolitycznienia mediów publicznych i Trybunału Konstytucyjnego; prób niszczenia mediów prywatnych; inwigilacji opozycji i próby wątpliwych prawnie wyborów kopertowych, co teraz badają komisje śledcze. Wymieniać można by jeszcze dłużej. Czy po tym wszystkim rzeczywiście to prawomocny wyrok sądu i osadzenie dwóch polityków PiS jest tym, co "rozrywa społeczeństwo"?

O ile ukrywanie skazanych w Pałacu Prezydenckim i okoliczności ich zatrzymania mogą być żenujące czy szokujące, to sam fakt skazania polityków nie jest niczym niezwykłym w demokracjach. Przeciwnie - można argumentować, że to właśnie dowód na to, iż nie są oni ponad prawem i działa ono nawet wobec tych na szczytach władzy (choć w przypadku Polski trwało to 17 lat, bo sprawa sięga 2007 roku). Na przykład były prezydent Francji Nicolas Sarkozy usłyszał wyrok trzech lat więzienia (z czego dwa w zawieszeniu) za zarzuty korupcji i nadużycie wpływów politycznych - chociaż jego prawnicy utrzymują, że jest niewinny. W Rumunii nazywany "najbardziej wpływowym politykiem" Liviu Dragnea został skazany za nadużycie władzy i w 2019 roku wysłany do więzienia.

Nawet w Stanach Zjednoczonych były prezydent Donald Trump mierzy się z problemami prawnymi za swoje czyny w czasie sprawowania urzędu. Pod koniec swoich rządów, po przegranych wyborach, próbował zachować władzę, podsycając rebelię i szturm na Kapitol. A niedawno w związku z tym dwa stanowe sądy najwyższe orzekły, że nie może ubiegać się ponownie o fotel prezydenta jako osoba, która brała udział w "rebelii przeciwko państwu". Mimo szokujących wydarzeń wokół oddawania władzy przez Trumpa, USA nie rozpadły się, jego następca rządzi, a za chwilę nowe wybory (choć nie ma też co udawać, że w kraju nie ma ogromnych napięć i polaryzacji, a ewentualne potwierdzenie, że Trump nie może kandydować, tylko zaogni sytuację).

Polska oczywiście też ma realne problemy prawne i konstytucyjne, np. z izbami Sądu Najwyższego, które nie są legalnymi sądami. To dokłada się do chaosu wokół sprawy Wąsika i Kamińskiego. Politycy powinni te problemy rozwiązać. Uspokojenie sytuacji wokół skazanych polityków byłoby dobrym początkiem. Ale tu ruchy leżą przede wszystkim po stronie PiS. Bo co mógłby zrobić rząd Tuska? Nakazać policji zignorowanie sądowego wyroku i nakazu? To byłoby bezprawiem. Zaś Andrzej Duda mógłby po prostu ułaskawić - tym razem skutecznie - Wąsika i Kamińskiego i ci od razu wyszliby na wolność. Czy byłby to dobry sygnał do społeczeństwa, że prezydent broni kolegów przestępców przed karą - to osobna historia, ale tym Duda nie przejmował się już osiem lat temu.

Po pierwszym roku obie strony mogłyby dogadać się na "reset" i zmiany w ustawach sądowych za wspólną zgodą, aby zniknęły wątpliwości co do sądowych rozstrzygnięć. Tyle że dla polityków polaryzacja bywa wygodna. To paliwo do wzbudzania emocji u wyborców, a te rozgrzane emocje mogą przełożyć się na poparcie dla nich. To oczywiście wypaczenie polityki, która powinna zajmować się rozwiązywaniem problemów obywateli, a nie sama sobą. Żeby nie dać się tej polaryzacji, warto z umiarem podchodzić o politycznej wojny.

Możliwe zresztą, że społeczeństwo wcale nie jest w tej sprawie tak ostro spolaryzowane, jak światek polityczny. Obraz komentarzy w internecie, przeanalizowany przez stronę Polityka w sieci, nie pokazują podziału pół na pół. Wg nich przeważa pozytywna emocja wobec działań policji i rządu, negatywna ocena prezydenta, a dominującą emocją w reakcji na zatrzymanie skazanych polityków była "radość". Z kolei sondaż IBRiS dla Radia Zet pokazał, że ponad połowa Polek i Polaków uważa, iż Wąsik i Kamiński powinni trafić do więzienia, zaś przeciwnego zdania jest 36 proc. rodaków.