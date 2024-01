"Te gn*jki grają". Prawica grzmi o "spisku autobusowym". Warszawski ratusz wyjaśnia

We wtorek (9 stycznia) wieczorem policja zatrzymała w Pałacu Prezydenckim skazanych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W chwili aresztowania Andrzej Duda przebywał w Belwederze. Według relacji Kancelarii Prezydenta, gdy głowa państwa dowiedziała się o zatrzymaniu, chciała wracać na Krakowskie Przedmieście. Drogę prezydenckiej kolumnie miał zagrodzić jednak miejski autobus. Informację tę podchwyciły środowiska prawicowe, które uznały to za "autobusowy spisek".

REKLAMA

Zobacz wideo Posłowie Wąsik i Kamiński aresztowani

Autobus zablokował wyjazd z Belwederu. Nieoficjalnie: Pojazd uległ usterce

Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez Mariusza Gierszewskiego, dziennikarza Radia Zet, służby miejskie przyznały, że autobus zatrzymał się na czerwonym świetle jako trzeci pojazd. "Po zmianie świateł nie ruszył z powodu spadku powietrza w układzie pneumatycznym. Usterka od razu zgłoszona do służby ZTM. Poinformowano też Policję i SOP" - napisał Gierszewski na X. "Kolumna z Prezydentem wykonała od razu skręt w prawo i przejechała chodnikiem" - dodał w kolejnym wpisie dziennikarz.

Pod wpisem dziennikarza rozgłośni natychmiast pojawiła się fala komentarzy internautów. "Trochę absurdalne są twierdzenia, że to celowe. To ulica ruchliwa, pod górę. Był wtorek, ludzie pewnie byli w drodze do domu. Ten autobus stał i czekał, aż prezydent wyjedzie? No ciężko uwierzyć w coś takiego" - napisał jeden z nich. "Szkoda, myślałem, że to było celowe działanie" - ubolewał inny. Sprawę skomentował też działacz PiSowskiej młodzieżówki Oskar Szafarowicz. "Głupiej się nie dało uargumentować?" - stwierdził, czym wywołał oburzenie kolejnych użytkowników mediów społecznościowych zarzucających mu bezsensowne spiskowanie.

Warszawski ratusz dementuje informacje o spisku

Spekulacje o świadomym udaremnieniu wyjazdu prezydenta z Belwederu zdementował także podczas środowej (10 stycznia) konferencji prasowej prezydent Warszawy. - Mamy olbrzymie mrozy, niestety awarie się zdarzają. To była po prostu zwykła awaria. Jest monitoring, opis całej sytuacji, w momencie kiedy autobus się zepsuł, były natychmiast poinformowane policja i SOP. Wszyscy zachowali się zgodnie z procedurami - powiedział Rafał Trzaskowski.

Andrzej Duda powstrzymany przez autobus. "Te gn*jki grają"

W rozmowie z mediami prezydencki minister Wojciech Kolarski przyznał, że jego zdaniem autobus komunikacji miejskiej z włączonymi światłami awaryjnymi, który blokował wyjazd z Belwederu, to "celowa akcja". Teorię tę podchwycił także Dawid Wildstein. Niedawno odwołany zastępca dyrektora Programu III Polskiego Radia napisał na platformie X o uniemożliwieniu prezydentowi reakcji na "obecne bezprawie". "Te gn#jki grają, jakby Polska była Białorusią albo Rosją. Nie da się tego inaczej nazwać" - stwierdził w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego. Andrzej Duda powstrzymany przez autobus? "Cichy bohater".