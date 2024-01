Co powie prezydent? Nieoficjalnie: Poinformuje, że włamano mu się do Pałacu i porwano gości

W środę (9 stycznia) Kancelaria Prezydenta poinformowała o oświadczeniu Andrzeja Dudy, które ma zostać wygłoszone o godzinie 11:30. Wpis został zamieszczony w mediach społecznościowych bez podawania informacji, czego konkretnie może dotyczyć wystąpienie prezydenta. To zdradziła jednak szefowa kancelarii.

Andrzej Duda ma poinformować, że włamano się do Pałacu

Jak powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak Bandych, Andrzej Duda ma dziś poinformować, że włamano mu się do Pałacu Prezydenckiego, porwano posłów będących jego gośćmi i że w Polsce mamy więźniów politycznych - przekazał dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. To nie jedyne informacje, jakie ma podać prezydent. Według rozgłośni głowa państwa ma ogłosić, że będzie podważał ustawy uchwalane przez - jego zdaniem - bezprawnie niepełny Sejm.

Z kolei według źródeł Wirtualnej Polski to grupa posłów PiS ma naciskać na Andrzeja Dudę, by ten podważał ustawy, które zostaną przegłosowane po wykluczeniu z sejmowych posiedzeń byłych parlamentarzystów. Andrzej Duda ma kwestionować wszystkie decyzje podejmowane przez Sejm bez udziału skazanych i zatrzymanych przez policję Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - podaje portal.

Andrzej Duda: Zamknięto ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi

Ostatecznie podczas swojego przemówienia prezydent w odniesieniu do sprawy skazanych polityków Kamińskiego i Wąsika podkreślił, że jego "podręcznikowe" ułaskawienie z 2015 roku jest w mocy, a "panowie mają mandaty poselskie". - Osobiście jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto do więzienia ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi, przede wszystkim minister Kamiński - mówił Duda, który ocenił, że zatrzymania dokonano "brutalnie i gorliwie". - Nie spocznę, dopóki ministrowie nie będą na powrót wolnymi ludźmi nie przestraszę się. Będę działał zgodnie z prawem, Konstytucją, tak jak do tej pory - podkreślił.

