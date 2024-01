W mediach społecznościowych pojawiła się informacja o zaplanowanym na środę (10 stycznia) oświadczeniu głowy państwa. W informacji nie zostało podane, czego będzie ono dotyczyć, jednak Andrzej Duda najprawdopodobniej odniesie się do sprawy zatrzymania przez policję byłych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Andrzej Duda wygłosi oświadczenie w sprawie Kamińskiego i Wąsika?

"Dziś o 11.30 oświadczenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy" - napisała Kancelaria Prezydenta na platformie X.

Dzień wcześniej (9 stycznia) w Pałacu Prezydenckim policja zatrzymała skazanych przez sąd byłych posłów PiS - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W czasie aresztowania prezydenta nie było w Pałacu. Uczestniczył on w spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską w Belwederze.

- Kiedy prezydent został poinformowany o tym, co się stało w pałacu, chciał natychmiast jechać na miejsce. Wyjazd z Belwederu został zastawiony autobusem komunikacji miejskiej - mówiła szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych w Telewizji Republika. Zdaniem prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego była to "celowa akcja".

Szefowa KP: Duda zwróci się do innych prezydentów

Szefowa Kancelarii Prezydenta w rozmowie z Telewizją Trwam poinformowała również, że Andrzej Duda zwróci się w sprawie zatrzymanych polityków do innych prezydentów i instytucji międzynarodowych. - Prezydent Andrzej Duda działał, działa i będzie działać zgodnie z prawem. Mamy do czynienia z kwestionowaniem zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent zapowiedział, że zwróci się do głów państw i instytucji międzynarodowych z pismem, że mamy do czynienia z łamaniem prawa i Konstytucji - powiedziała Grażyna Ignaczak-Bandych.