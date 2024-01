Fundusz Kościelny czy składki wiernych? Wyborcy prawicy zgadzają się z Tuskiem [SONDAŻ]

Pośród "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej, które miały być realizowane priorytetowo przez nowy rząd, znalazły się również kwestie dotyczące finansowania Kościoła katolickiego. Na liście postulatów zawarta została między innymi likwidacja Funduszu Kościelnego oraz zakaz finansowania działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów z pieniędzy publicznych.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsze decyzje Tuska w sprawie rozdziału Kościoła od państwa. "Musi to być decyzja wiernych"

Kościół finansowany ze składek wiernych? Pomysł popierają nawet wyborcy Zjednoczonej Prawicy

Stosunek Polaków do kwestii finansowania Kościoła katolickiego został zbadany w sondażu przeprowadzonym w dniach od 5 do 8 grudnia 2023 przez IBRiS na zlecenie Radia ZET. Jego uczestnikom zadano pytanie, czy Kościół katolicki powinien być finansowany ze składek wiernych? Rozwiązanie to poparło łącznie aż 75 proc. respondentów. Przeciwnych było tylko 18,7 proc. uczestników badania. Zdania nie miało 6,4 proc. pytanych.

Wyniki sondażu wskazują, że finansowanie Kościoła katolickiego przez wiernych popiera znaczna większość zwolenników KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Rozwiązanie to przyjęło łącznie 95 proc. respondentów deklarujących poparcie dla obecnej koalicji rządzącej. Bardziej podzieleni byli wyborcy Zjednoczonej Prawicy. Spośród nich 49 proc. zgodziło się, że to wierni powinni finansować Kościół. Innego zdania było natomiast 38 proc. respondentów.

Rząd Donalda Tuska zapowiada zmiany finansowania Kościoła. "Możemy uzyskać rozwiązania"

Jak informowaliśmy, pod koniec grudnia Donald Tusk zapowiadał, że jego rząd powoła specjalny międzyresortowy zespół, który zajmie się kwestią Funduszu Kościelnego. - Prace nad regulacjami będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych, a więc mówimy o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego Kościoła. Musi to być decyzja wiernych, a nie decyzja państwowa - zapowiadał premier.

Niedługo po zapowiedziach szefa rządu oświadczenie wydał również Episkopat. "W związku z planami zastąpienia Funduszu innymi rozwiązaniami o charakterze prawno-podatkowym Kościół katolicki jest otwarty na dialog w tej sprawie" - napisał w nim bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Biskup podkreślał jednak zarazem, że zmiany muszą być przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Konkordatu.

Podczas wtorkowej (9 stycznia) konferencji prasowej Tusk odniósł się również do odpowiedzi Episkopatu. - Wszyscy partnerzy społeczni, w tym przypadku Episkopat, będą traktowani zgodnie z zasadami polskiego prawa. Tutaj nie ma miejsca na żadne dwuznaczności, czy wątpliwości. Ja zdaję sobie sprawę z pewnych konsekwencji prawnych wynikających z Konkordatu oraz zapisów konstytucji i nie mam żadnych wątpliwości, że także w obecnych warunkach prawnych możemy uzyskać rozwiązania, które będą konsultowane - przekazał premier.

Rząd powinien negocjować nowy układ z Kościołem? Polacy podzieleni

Stosunek obywateli do Konkordatu sprawdził także sondaż United Surveys przeprowadzony między 15 a 17 grudnia na zlecenie Wirtualnej Polski. Uczestnicy badania zostali zapytani, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że "nowy rząd powinien wypowiedzieć dotychczasowy Konkordat z Kościołem i negocjować zasady na linii państwo - Kościół na nowo"? Ze stwierdzeniem zgodziło się łącznie 48,6 proc. badanych. Przeciwnych było natomiast 33,1 proc. respondentów. Pełne wyniki sondażu omówiliśmy w poniższym artykule.