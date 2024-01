Kiedy koniec mrozów? Ocieplenie coraz bliżej. Temperatura poszybuje 20 stopni w górę

Kiedy koniec mrozów? Po kolejnej bardzo zimnej nocy od środy (10 stycznia) czeka nas ocieplenie. Mroźne i suche masy arktycznego powietrza zaczną odsuwać się znad obszaru Polski. W drugiej części tygodnia na termometrach mogą pojawić się nawet 4 stopnie Celsjusza.

Kiedy koniec mrozów? Silne ocieplenie coraz bliżej

Środa (10 stycznia) zapowiada się na ogół bezchmurnie. Na północy i wschodzie możliwe słabe, przelotne opady śniegu. Ten może z kolei przechodzić w deszcz ze śniegiem. Lokalnie, w okolicach Warmii i Mazur oraz Podlasia istnieje także zagrożenie opadami marznącego deszczu, który powodować będzie gołoledź. Temperatura maksymalna od -13 stopni Celsjusza na południu przez -3 stopnie Celsjusza w centrum do nawet dwóch stopni Celsjusza na północy. To najprawdopodobniej ostatni raz w tym tygodniu, kiedy w ciągu dnia będziemy mogli odnotować dwucyfrowe, ujemne wartości temperatury.

W kolejne dni czeka nas odwilż. Czy to już koniec arktycznej zimy?

W czwartek (11 stycznia) przez Europę Wschodnią z północy na południe zacznie wędrować aktywny niż. Z północnego zachodu napłyną cieplejsze masy powietrza. W wielu miejscach temperatura wzrośnie o nawet 20 stopni Celsjusza. Najchłodniej nadal będzie w południowych województwach. Tam maksymalna temperatura wyniesie od -5 do -3 stopni Celsjusza. Z kolei w centrum termometry wskażą powyżej 1 stopień Celsjusza. Najcieplej będzie na wybrzeżu, gdzie temperatura nie powinna w ciągu dnia spaść poniżej czterech stopni Celsjusza. Wraz ze zmianą temperatury, cieplejszym i wilgotniejszym powietrzem możemy spodziewać się także opadów deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem.

To jednak nie koniec zimy. Już za niespełna dwa tygodnie, w okolicach 20 stycznia nad Polskę wkroczy kolejny wyż. Ten sprowadzi ze sobą chłodne arktyczne masy powietrza, które spowodują kolejne duże ochłodzenie. Wszystko wskazuje na to, że powrócą 20-stopniowe mrozy. Prognoza ta jest jednak zbyt odległa, by móc przedstawić dokładne wartości temperatury. Warto więc śledzić bieżące komunikaty.