Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, byli ministrowie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, zostali zatrzymani we wtorek (9 stycznia) wieczorem w Pałacu Prezydenckim. Politycy trafili najpierw do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, a następnie zostali przewiezieni do aresztu śledczego Warszawa-Grochów. W grudniu 2023 roku Kamiński i Wąsik zostali prawomocnie skazani za przekroczenie uprawnień podczas prowokacji służb prowadzonej w związku z tak zwaną "aferą gruntową" w 2007 roku. Politycy PiS byli wówczas szefami Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jarosław Kaczyński podzielił się radą. Piotr Gliński zareagował błyskawicznie

W godzinach wieczornych przed budynkiem aresztu śledczego zgromadzili się zwolennicy PiS oraz politycy tej partii. Na miejscu pojawili się między innymi Jarosław Kaczyński, a także posłowie Piotr Gliński i Rafał Bochenek. Prezes partii podkreślał w rozmowie z mediami, że w Polsce "mamy pierwszych więźniów politycznych po 1989 roku". - To są ludzie, których skazano za niepopełnione przestępstwa, a dokładniej za to, że walczyli z przestępczością. Także tych, którzy są wysoko w hierarchii społecznej. To jest powód tej zemsty - utrzymywał Kaczyński.

- Ja widziałem przed chwilą na Grenadierów (ulica, na której mieści Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII - red.) wielu policjantów. Tak sobie myślę, że kiedy wyjeżdżałem ze swojej spokojnej dzielnicy Żoliborz, to widziałem wiele przechadzających się grup młodych, zakapturzonych ludzi. Pomyślałem sobie, że policja powinna być tam, żeby pilnować porządku, żeby pilnować, żeby tam nie były dokonywane przestępstwa. Ale jest tutaj, gdzie nie ma żadnej potrzeby, żeby była - mówił prezes PiS w rozmowie z dziennikarzami.

Na słowa o "zakapturzonych ludziach" szybko zareagował Piotr Gliński. Sam były wicepremier i minister kultury miał na głowie czapkę i kaptur, które po paru minutach postanowił jednak zdjąć.

Politycy komentują słowa prezesa PiS. "Przy -13 stopniach wszyscy są zakapturzeni"

"Jarosław Kaczyński doradza policji by, zamiast osobami skazanymi, zajęła się osobami zakapturzonymi chodzącymi po mieście. Prof. Gliński w lekkiej konsternacji" - napisała na X Anna-Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. Do wpisu dodała zdjęcie przedstawiające prezesa PiS oraz zakapturzonego Piotra Glińskiego.

Komentarz Jarosława Kaczyńskiego odnotowała również Katarzyna Kolenda-Zaleska, dziennikarka TVN. "Jarosław Kaczyński o zakapturzonych młodych ludziach na Żoliborzu, których powinna ścigać policja. Jest -10 stopni" - zauważyła w swoim wpisie.

W podobnym tonie wypowiedział się poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. "Kaczyński właśnie mówi, że 'widział na ulicach grupy młodych, zakapturzonych ludzi i policja powinna być tam, by ich pilnować'" - napisał

"Informuję pana prezesa, że przy -13 stopniach prawie wszyscy są zakapturzeni, a trudno pilnować całego narodu" - dodał polityk.

Do wypowiedzi Kaczyńskiego w żartobliwym tonie odniósł się również poseł Roman Giertych. "Nie chodźcie dziś w kapturach! Niepokoicie Jarka" - napisał polityk w mediach społecznościowych.