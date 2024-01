Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik we wtorek (9 stycznia) wzięli udział w uroczystości mianowania nowych doradców Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim. W tym samym czasie policja otrzymała dokumenty z nakazem doprowadzenia skazanych posłów do zakładu karnego. Niedługo po godzinie 19 zostali oni zatrzymani i przewiezieni na komendę na warszawskiej Pradze. W Telewizji Republika Grażyna Ignaczak-Bandych, prezydencka ministerka, opowiedziała o tym, jak na wiadomość o aresztowaniu polityków zareagował Duda.

Szefowa Kancelarii Prezydenta zdradziła kulisy zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Szefowa Kancelarii Prezydenckiej zrelacjonowała, jak wyglądało zatrzymanie skazanych posłów PiS. - Doszło do wejścia policji do Pałacu Prezydenckiego. Nie zostały mi okazane żadne dokumenty. Kiedy rozmawialiśmy z panami naprzeciwko gabinetu Prezydenta, funkcjonariusze policji zatrzymali prezydenckich gości. Została naruszona godność polskiego państwa, godność ułaskawionych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - relacjonała.

Grażyna Ignaczak-Bandych powiedziała też, co sądzi o całej sytuacji. - Została naruszona godność polskiego państwa. Godność panów ministrów, panów posłów, którzy są niewinni, których pan prezydent uniewinnił i na które to uniewinnienie są liczne dowody - stwierdziła. - Wejście do Pałacu Prezydenckiego bez okazania stosownych dokumentów należy traktować jako wtargnięcie i naruszenie zasad państwa prawa. Tak to traktujemy - mówiła. Nie miała również dobrego zdania o zachowaniu funkcjonariuszy. - Policjanci byli niegrzeczni, nie chcieli ze mną rozmawiać. Nie chcieli przedstawić dokumentu upoważniającego ich do działania. Dopiero po wyprowadzeniu posłów zostało złożone w KPRP pismo od Komendanta Głównego - dodała.

Szefowa Kancelarii Prezydenta o aresztowaniu Wąsika i Kamińskiego. To zrobił Andrzej Duda

Kiedy policjanci weszli do Pałacu Prezydenckiego, aby aresztować Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Andrzej Duda przebywał w Belwederze na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską. W rozmowie z Katarzyną Gójską z TV Republika, prezydencka ministerka opowiedziała o pierwszej reakcji Dudy. - W tym czasie (Duda - red.) miał spotkanie z białoruską opozycją. (...) Kiedy prezydent został poinformowany o tym, co się stało w Pałacu, chciał natychmiast jechać na miejsce. Wyjazd z Belwederu został zastawiony autobusem komunikacji miejskiej - powiedziała Ignaczak-Bandych.

Prowadząca program w TV Republice stwierdziła, że wygląda to na "skoordynowaną akcję". - Zdaje się, że już przy użyciu służb warszawskich, miejskich, ten powrót prezydenta został uniemożliwiony - oceniła Gójska. - Zostały uruchomione w Polsce mechanizmy, które są niebezpieczne dla demokratycznego państwa. Jeżeli można nie przestrzegać ułaskawienia prezydenta, można nie przestrzegać decyzji sądu, można nie przestrzegać faktu gościnności prezydenta wobec posłów, to czego jeszcze możemy oczekiwać. To jest złamanie wszelki zasad i wszelkich norm. Nie będzie na to zgody pana prezydenta - podsumowała.