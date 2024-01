Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika. Co już wiemy

1. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani wieczorem w Pałacu Prezydenckim. Policja potwierdziła tę informację kilka minut przed godziną ósmą.

2. Mecenas Janusz Woźnicki, pełnomocnik Macieja Wąsika potwierdził na antenie Telewizji Republika, że w nocy politycy zostaną przewiezieni do aresztu śledczego Warszawa-Grochów.

3. Wcześniej obaj politycy spędzili kilka godzin w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Jak powiedziała w TV Republika prezydencka ministerka Grażyna Ignaczak-Bandych, w momencie zatrzymania polityków Andrzej Duda był w Belwederze na spotkaniu z białoruską opozycjonistką Swiatłaną Cichanouską.

4. Zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wywołało liczne komentarze. Zdaniem przedstawicieli obozu rządzącego działania policji dowodzą, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Z kolei członkowie PiS mówi o "Tuskostanie" i nazywają Kamińskiego oraz Wąsika "więźniami politycznymi".

5. W Kancelarii Prezydenta trwa pilna narada. Spodziewane jest wystąpienie prezydenta.

6. Politycy Prawa i Sprawiedliwości i przychylne im media wzywają zwolenników na spontaniczne protesty na Krakowskie Przedmieście i pod komisariat policji na ul. Grenadierów.

7. We wtorek południu w sprawie wypowiedział się premier Donald Tusk. Stwierdził, że "martwi go to, że prezydent włączył się w działania organizowane przez Jarosława Kaczyńskiego i jego ludzi z PiS" oraz zacytował Kodeks karny, co grozi za "ukrywanie sprawcy". - Prezydent ma prawo ułaskawienia, źle z tego prawa skorzystał - powiedział polityk i dodał, że "nikt nie chce narażać policji na konfrontację z prezydentem".

8. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek 8 stycznia z I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską. Mieli konsultować możliwość nowego rozwiązania sprawy Kamińskiego i Wąsika. Poinformowano, że Duda szuka sposobu, aby pomóc politykom PiS bez ponownego stosowania wobec nich prawa łaski.