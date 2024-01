Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik 9 stycznia przebywali na terenie Pałacu Prezydenckiego, gdzie wcześniej zaprosił ich sam Andrzej Duda. Wzięli udział w uroczystości mianowania jego doradców. W tym samym czasie policjanci otrzymali nakaz doprowadzenia ich do aresztu w celu odbycia kary. Niedługo po godzinie 19 funkcjonariusze weszli do gmachu przy Krakowskim Przedmieściu i zatrzymali polityków Prawa i Sprawiedliwości. Sprawę na żywo komentowali dziennikarze Telewizji Republika, gdzie właśnie miał się zacząć wywiad z Jarosławem Kaczyńskim.

Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika oczami TV Republiki. "Przestaliśmy być państwem demokratycznym"

W Telewizji Republika o 19:30 nadano serwis informacyjny. Później miał odbyć się wywiad z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jednak zanim rozpoczęto rozmowę z politykiem, poinformowano o zatrzymaniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. - Przed chwilą policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i wyprowadzono pana posła Macieja Wąsika. Jest w tej chwili przewożony na jedną z komend policji - przekazała prowadząca Katarzyna Gójska.

- Dzisiaj przestaliśmy być państwem demokratycznym. Stajemy się republiką bananową - stwierdził Tomasz Sakiewicz. Redaktor naczelny stacji ocenił działania policji jako "atak na Pałac Prezydencki". - Tak się odbywa pucz. Niezależnie od tego, kogo oni tam szukają. To jest nieuszanowanie woli demokratycznych wyborców - mówił. Zarzucił władzy, że "zignorowała prawo łaski". - Policja, jak największe bandziory, wkraczają do Pałacu Prezydenckiego i aresztują legalnie wybranych posłów. Demokracja się dzisiaj kończy - kontynuował. Stwierdził także, że "policjanci są w tym przypadku ofiarami".

Goście TV Republika komentują zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego. "To się dla tej władzy skończy nie najlepiej"

Do tematu zatrzymania Wąsika i Kamińskiego wrócono po wywiadzie z Jarosławem Kaczyńskim. Reporter stacji relacjonował sytuację na warszawskiej komendzie, gdzie skazani posłowie PiS mieli zostać przewiezieni. "Tak powstaje dyktatura - koalicja Tuska buduje ustrój totalitarny" - mogliśmy przeczytać na pasku. Katarzyna Gójska nadal gościła w studio Tomasza Sakiewicza. Połączyła się także z publicystą, Wojciechem Muchą. Goście skomentowali bieżące wydarzenia. - To jest rzecz charakterystyczna dla reżimu. Każdy reżim musi swoich wrogów ludu posiadać. To jest tym bardziej skandaliczne, że decyzja pana prezydenta, czyli abolicja indywidualna, to jest rzecz przewidziana przez konstytucję - ocenił Mucha. - Jest to swoista orgia władzy, ale to się dla tej władzy skończy nie najlepiej - dodał.

Jednocześnie relacjonowano wydarzenia spod komendy, gdzie rozmawiano m.in. z obrońcą jednego z polityków. - Potwierdzamy informacje, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, że posłowie na Sejm RP znajdują się na terenie Komendy Rejonowej Policji Warszawa 7. Są bezprawnie przetrzymywani na terenie tego obiektu. Można powiedzieć wprost, że zostali uprowadzeni z Pałacu Prezydenta - przekazał reporter.