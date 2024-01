Gdańsk. Śmierć noworodka w pralce. Prokuratura zamknęła postępowanie

W maju w jednym z mieszkań na terenie Gdańska znaleziono zwłoki 22-letniej kobiety i jej nowo narodzonego dziecka. Na ciała natrafił partner zmarłej. Funkcjonariusze mieli odkryć ciało chłopca w pralce. Sekcja zwłok wskazała, że kobieta zmarła w wyniku krwotoku po porodzie, a dziecko od urazu głowy. Teraz prokuratura umorzyła postępowanie.

Śmierć noworodka w Gdańsku. Prokuratura zakończyła śledztwo

Do tragicznych zdarzeń doszło dokładnie 16 maja. 22-letnia mieszkanka Gdańska zgłosiła swojemu partnerowi, że źle się czuje i zamierza zostać w domu. Kiedy mężczyzna wrócił do mieszkania, okazało się, że kobieta nie żyje. Przybyli na miejsce policjanci odkryli także zwłoki noworodka w pralce. W wyniku sekcji zwłok ustalono, że kobieta zmarła z powodu wykrwawienia po porodzie, a jej syn od urazów głowy. Teraz, po kilku miesiącach, prokuratura zakończyła postępowanie. Stwierdzono, że to matka jest odpowiedzialna za śmierć dziecka. Potwierdzono także, że 22-latka ukrywała, że jest w ciąży.

- W trakcie czynności na miejscu ujawnienia zwłok kobiety w bębnie pralki ujawniono zwłoki noworodka. W toku przeprowadzonej sekcji noworodka biegły stwierdził, że jest to noworodek płci męskiej. Urodził się żywy i zdolny do życia poza organizmem matki. Przyczyną jego śmierci były rozległe obrażenia głowy, do których mogło dojść podczas przebywania noworodka w uruchomionej pralce - przekazała prok. Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury w rozmowie z serwisem trojmiasto.pl.

