Osoby przebywające w zakładach karnych i aresztach śledczych mają zapewnioną dietę o odpowiedniej wartości odżywczej. Więźniowie trzy razy dziennie dostają napoje i posiłki, w tym jeden posiłek gorący. Służba Więzienna ujawniła, jakie czynniki są brane pod uwagę podczas tworzenia więziennego menu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kara śmierci nie wróci. A może kara progresywna? Naukowiec mówi o tym pierwszy raz

Posiłki w więzieniu. Osadzeni mogą korzystać z diety dla wegetarian, cukrzyków i muzułmanów

Wartość energetyczna posiłków, które osadzeni otrzymują w ramach dziennego wyżywienia, musi wynosić minimum 2800 kcal dla osadzonych do 18 roku życia oraz 2600 kcal dla pozostałych. W zakładach karnych dostępnych jest siedem różnych zestawów, dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup więźniów. Są to:

posiłki przygotowane dla osadzonych w wieku do ukończenia 18 roku życia;

posiłki przygotowane dla osadzonych w wieku powyżej 18 roku życia;

trzy rodzaje posiłków leczniczych: lekkostrawne, cukrzycowe i indywidualne;

posiłki przygotowane dla osadzonych wykonujących pracę w szczególnie uciążliwych warunkach;

posiłki przygotowane z uwzględnieniem wymogów religijnych i kulturowych.

Do ostatniej z wymienionych kategorii należą między innymi posiłki wegetariańskie oraz dania bez mięsa wieprzowego, dostosowane do diety muzułmanów.

Jak wygląda typowy posiłek więźnia? W jadłospisie gulasz wołowy, ziemniaki, surówka z ogórków, kompot

Służba Więzienna podała przykładowe jednodniowe menu dla normy podstawowej. Na śniadanie więźniowie dostają herbatę, chleb, margarynę i kiełbasę golonkową. Obiad składa się z zupy koperkowej z ryżem, gulaszu wołowego, ziemniaków, surówki z ogórków i kompotu. W ramach kolacji więźniowie otrzymują herbatę, chleb, margarynę i mielonkę prasowaną.