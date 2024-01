Miłosz Kłeczek dołączył do grona byłych pracowników Telewizji Polskiej, którzy znaleźli zatrudnienie w TV Republika. "Wracam na antenę. Zapraszam do TV Republika dzisiaj 18:20. Liczę na Państwa codziennie" - ogłosił na platformie X. Z TVP pochodzący z Częstochowy redaktor związany był od 2016 roku. Na początku zajmował się głównie relacjami z Sejmu. Trzy lata późnej zaczął prowadzić niektóre pasma informacyjne. Był też gospodarzem, takich programów jak "Kasta", "Strefa starcia" czy "Układ".

Miłosz Kłeczek przechodzi do TV Republika. Poprowadzi program publicystyczny

Informację o dołączeniu Kłeczka do TV Republika przekazał także Michał Rachoń, który zaprosił widzów na nowy program redaktora. Wiadomo, że będzie on dalej zajmował się publicystyką. Będzie też działał jako reporter w serwisach informacyjnych - Mam wrażenie, że zadomowi się tutaj, będzie jednym z naszych czołowych reporterów. Myślę zresztą, że Donald Tusk tęskni za Miłoszem Kłeczkiem, brakuje mu takich pytań na konferencjach - przekazał Tomasz Sakiewicz w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. - Po pierwsze, to bardzo dobry, odważny dziennikarz. A dzisiaj bycie dziennikarzem, szczególnie w Telewizji Republika, naprawdę wymaga odwagi przy tej nagonce ze strony reżimu. A po drugie, to człowiek rozpoznawalny i lubiany co najmniej przez połowę społeczeństwa - dodał zapytany o to, dlaczego Telewizja Republika zdecydowała się na współpracę z Miłoszem Kłeczkiem.

Nowy program Miłosza Kłeczka. Pierwszym tematem sprawa Kamińskiego i Wąsika

Zgodnie z obietnicą o godzinie 18:20 rozpoczął się program Miłosza Kłeczka. - Wracam na antenę TV Republika i dalej będę robił tę pracę, którą wykonywałem dla państwa i dzięki państwu przez ostatnie lata. Przede wszystkim polityka - ogłosił. Jego pierwszymi gośćmi była Iwona Arent, posłanka Prawa i Sprawiedliwości oraz Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Miło już było, a teraz pytanie do posła Rzepy, czy panu nie wstyd za to co się dzieje? - zwrócił się prowadzący. - Niczego złego nie zrobiłem. Nie mam sobie nic do zarzucenia - odpowiedział.

Tym samym Kłeczek narzucił główny temat rozmowy, czyli sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Oskarżył on posła PSL za "firmowanie twarzą koalicji 13 grudnia". Dyskutowano również o konferencji prasowej Donalda Tuska, na której premier zacytował artykuł z Kodeksu karnego o ukrywaniu przestępców. Z drugiej strony wypowiadała się posłanka PiS. - Pierwszy raz w historii Polski premier straszy prezydenta więzieniem - zaczęła. - To jest zamach stanu robiony przez Tuska. Niektórzy mówią, że to jest Tuskolandia. Donald Tusk jest starym lisem, który nie robi wszystkiego swoimi rękami, tylko rękami takich ignorantów jak Szymon Hołownia czy inni - dodała. Goście programu poświęcili też chwilę na dyskusję nad konstytucją i artykułu dotyczące prawa łaski.

Pierwsi goście programu Miłosza Kłeczka fot. Telewizja Republika

Program podzielono na dwie części. Po dyskusji posłów na antenie (zdalnie) pojawiła się dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ta została jednak przerwana przedwcześnie, kiedy zerwało się połączenie. Gościni programu nie zdążyła już wrócić do rozmowy z redaktorem. W związku z problemami technicznymi Miłosz Kłeczek poinformował o możliwości wsparcia finansowego i zakończył program.

Pracownicy TVP w TV Republika. Kto jeszcze się przeniósł?

Niedługo po decyzji ministra kultury o zmianie szefostwa Telewizji Polskiej, pierwsi pracownicy stacji uaktywnili się na rynku pracy. Już w drugiej połowie grudnia na antenie TV Republika pojawiły się pierwsze twarze znane widzom z TVP. Michał Rachoń zaczął od wznowienia swojego programu "Jedziemy. Michał Rachoń". Pod koniec miesiąca ogłoszono, że został także dyrektorem programowym stacji.

Do redakcji TV Republika dołączyła także Danuta Holecka. W TVP prowadziła główne wydanie "Wiadomości". Jednak ze stacji odeszła wcześniej niż Rachoń, bo już z początkiem grudnia - niedługo przed zaprzysiężeniem nowego rządu Donalda Tuska. Teraz w telewizji Sakiewicza również prowadzi serwisy informacyjne.