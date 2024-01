Najmroźniejsze dni w historii Polski. To tam padły rekordowe wartości

Oficjalny rekord zimna w Polsce padł 11 stycznia 1940 roku w Siedlcach. Wówczas na termometrach zanotowano aż -41 stopni Celsjusza. Co ważne, temperatura ta okazała się wyłącznie zjawiskiem lokalnym. Poza Siedlcami nie odnotowano już tak niskich wartości. Zima w 1940 roku nie była szczególnie przełomowa. Czego nie można powiedzieć o tej z 1928/1929 roku, kiedy podczas kilku tygodni w wielu rejonach wartości nie wzrastały powyżej -20 st. Celsjusza.

REKLAMA

Zobacz wideo Minus 60°C w styczniu i mrozy w maju. Jak żyje się w tej wsi?

Najniższa temperatura w Polsce. Gdzie padły rekordowe temperatury?

Według oficjalnych pomiarów 10 lutego 1929 roku w czterech miejscowościach południowej Polski odnotowano temperaturę poniżej -40 stopni Celsjusza, było to kolejno -40,1 stopni Celsjusza w Siankach (woj. podkarpackie), -40,4 stopni Celsjusza w Poroninie (woj. małopolskie), -40,4 stopni Celsjusza w Olkuszu (woj. małopolskie) oraz -40,4 stopni Celsjusza w Żywcu (woj. śląskie). Nieoficjalne dane mówią o tym, że 2 lutego tego samego roku pod Krakowem temperatura spadła do aż -42 stopni Celsjusza, a w Tarnowie 11 lutego do -43.

W tym przypadku ciężko jest więc mówić o jednej miejscowości w kontekście rekordu zimna, wiadomo za to, że 10 i 11 lutego 1929 roku należały do najzimniejszych dni w historii Polski. Długotrwałe mrozy odnotowano także w 1963 roku. 19 stycznia na termometrach zlokalizowanych w Płocku odnotowano wówczas -35,6 stopni Celsjusza. Z kolei ostatniego dnia lutego tego samego roku temperatura w Rzeszowie spadła do -35,8 stopni Celsjusza. Dla wielu zima ta była wręcz katastrofalna. Z uwagi na niedobór mocy w krajowej sieci energetycznej wyłączne było ogrzewanie między innymi kościołów oraz sklepów. Nie było mowy także o podróżach pociągami, ponieważ z uwagi na mrozy pękały szyny i przewody trakcji energetycznej.

Zima stulecia przyniosła katastrofalne opady śniegu

Mimo problemów w latach 60. za zimę stulecia uznano jednak tą z 1978/79 roku. To ona, pomimo braku ekstremalnych mrozów przyniosła katastrofalne wręcz w skutkach opady śniegu. Rekordowo niskie wartości padły wówczas wyłącznie lokalnie w takich miastach jak Kielce (-33,9 stopnia Celsjusza), Zamość (-31,6 stopnia Celsjusza) oraz Chojnice (-25,7 stopnia Celsjusza). Z powodu ogromnych opadów śniegu wielu mieszkańców wiosek zostało uwięzionych w zasypanych domach. Rekordowo wysoką pokrywę śnieżną odnotowano w Suwałkach (84 cm), Łodzi (78 cm) i Warszawie (70 cm). Śnieg przykrywał samochody i powodował zrywanie linii energetycznych. Problem pojawił się także wiosną, kiedy masowo zaczęły roztapiać się zalegające na rzekach tony lodu i śniegu, co spowodowało ogromne powodzie.

Polskie zimy są coraz bardziej łagodne

W ostatnich latach z uwagi na postępujące zmiany klimatyczne zimy stają się coraz cieplejsze. Według danych IMGW ocieplenie między zimowym okresem w latach 1961-1990 a 1994-2023 wyniosło 1,3 stopnia Celsjusza. W ostatnich 20 latach nastąpił szczególnie szybki wzrost średniej temperatury wszystkich pór roku. Dla przykładu zima 2019/20 zapisała się w historii jako rekordowo ciepła. W tym czasie termiczna zima poza górskimi szczytami nie panowała nigdzie. Z kolei ta zeszłoroczna znalazła się na szóstym miejscu najcieplejszych zim w XXI wieku. Nie oznacza to jednak, że całkowicie pozbyliśmy się mroźnych zim. Dla naszego regionu charakterystyczny jest duże wahanie warunków pogodowych, w tym tych obserwowanych z roku na rok. Oznacza to, duże różnice w temperaturze oraz śnieżności poszczególnych zim.