Finał WOŚP wraca do TVP po wieloletniej przerwie. Co na to TVN? Owsiak komentuje

Finał tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowany został na ostatnią niedzielę miesiąca - 28 stycznia. Nadawcą wydarzenia, tak jak w ostatnich latach, ma być stacja TVN. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Jerzy Owsiak poinformował jednak, że niektóre części finału WOŚP ma wyemitować również Telewizja Polska.

REKLAMA

Zobacz wideo WOŚP gra nieprzerwanie od 1992 roku. Za co licytujący płacili najwięcej?

TVP wyemituje Finał WOŚP. "Nie spotkaliśmy się z żadnym sprzeciwem"

W paśmie TVP pojawić ma się rozpoczęcie finału, Światełko do Nieba, a także podsumowanie wydarzenia o północy. Jerzy Owsiak przekazał, że decyzja ta zapadła po konsultacjach ze stacją TVN. - Nie spotkaliśmy się z żadnym z tej strony sprzeciwem - powiedział prezes Fundacji WOŚP. Dziennikarze zauważają, że to spora odmiana względem poprzednich rządów. Za czasów władzy Prawa i Sprawiedliwości w mediach publicznych informacje o WOŚP ograniczały się zazwyczaj do krótkich komunikatów oraz materiałów krytycznych wobec wydarzenia.

Sam Owsiak podchodzi jednak do powrotu do TVP z pewną rezerwą. - Sama gotowość i chęć pokazywania tego, co będzie się działo wokół finałowego grania, stały się czymś niezwykłym, a tak nie powinno być, bo przecież mówimy o telewizji publicznej, której obowiązkiem jest, a przynajmniej było, przekazywanie relacji z takich działań, jak finał Orkiestry - mówił dziennikarzom "Wyborczej".

TV Republika przyrównuje WOŚP do hitlerowskiej akcji. "To nic nowego"

Media powiązane z prawicą wciąż zachowują jednak negatywny stosunek do WOŚP. W poniedziałek (8 stycznia) informowaliśmy o materiale TV Republika. Tekst zatytułowany "Serduszka, kwestujące dzieci, puszki, koncerty, aukcje - to, jak przypominają internauci, nic nowego" pozornie poświęcony był Winterhilfswerk (Pomocy Zimowej dla Ludu Niemieckiego) - akcji organizowanej w nazistowskich Niemczech. Jego wydźwięk jednoznacznie był jednak wymierzony przeciwko akcji organizowanej przez Owsiaka. Artykuł TV Republiki szybko spotkał się z negatywnym odbiorem internautów, a następnie został zdjęty ze strony internetowej stacji.

32. Finał WOŚP organizowany jest pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Zebrane środki mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.