Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście w poniedziałek (8 stycznia) wydał nakazy aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Mimo to już kolejnego dnia politycy Prawa i Sprawiedliwości na zaproszenie Andrzeja Dudy wzięli udział w uroczystościach w Pałacu Prezydenckim. Zaledwie kilka godzin wcześniej policja potwierdziła, że dostała sądowy nakaz zatrzymania skazanych parlamentarzystów.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Chmaj: W pierwszej kolejności trzeba usunąć prokuratora krajowego

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Pałacu Prezydenckim. Pozują do zdjęcia ramię w ramię z Andrzejem Dudą

We wtorek (9 stycznia) kilka minut po godzinie 12.00 Kancelaria Prezydenta opublikowała zdjęcia z uroczystości. Na jednej z fotografii prezydent Andrzej Duda pozuje w towarzystwie poszukiwanych przez policję Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. "Uroczystość powołania Błażeja Pobożego oraz Stanisława Żaryna na doradców Prezydenta RP" - napisano w poście, w którego dalszej części zawarto fragment przemówienia prezydenta. "Macie panowie za sobą wielkie doświadczenie i cechujecie się rzetelnością wykonywania powierzonych zadań. Najlepszym dowodem na Wasz propaństwowy patriotyzm jest to, że współpracowaliście w ostatnich latach z Ministrami Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem" - czytamy.

Jak stwierdził sędzia Krystian Markiewicz w rozmowie z TVN24, ta sytuacja wskazuje na fakt, że "prezydent stawia się ponad prawem". - Pan prezydent mówi teraz, że wyroki polskich sądów nie są ważne, ponieważ pan prezydent i politycy mogą wszystko - stwierdził. - To jest oczywiście rzecz całkowicie niedopuszczalna. Żeby sprawiedliwości stało się zadość, oczywiście jeżeli prezydent nie ułaskawi tych dwóch panów, to po prostu wyrok byłych panów posłów musi być wykonany tak, jak co do każdego innego obywatela. Na tym polega równość wobec prawa - podkreślił Markiewicz.

Według sędziego Markiewicza sąd osądził konkretny czyn, a nie dokonał oceny "propaństwowości" polityków PiS. - Sąd uznał, że panowie popełnili przestępstwo, za które zostali skazani, a karę należy wykonać - dodał i podkreślił, że przestępcy nie mogą sprawować funkcji posła, czy senatora. - Rozróżnijmy pewne sympatie polityczne pana prezydenta od niezależnej decyzji sądu dotyczącej tego, czy ktoś jest przestępcą, czy też nie - zaznaczył sędzia Krystian Markiewicz.

Hołownia o "więźniach Pałacu Prezydenckiego"

Podczas wtorkowej (9 stycznia) konferencji prasowej Szymona Hołowni padło pytanie o obecność skazanych polityków Prawa i Sprawiedliwości w Pałacu Prezydenckim pomimo nakazu aresztowania, a co za tym idzie ich bezkarności. - Jeżeli panowie Wąsik i Kamiński zamiast więźniami zakładu karnego na Białołęce, czy na Służewcu, staną się więźniami Pałacu Prezydenckiego, to będziemy mieli do czynienia z nową sytuacją - stwierdził nieco ironicznie marszałek Sejmu. - Z perspektywy pana prezydenta pałac stanie się azylem i schronieniem. Z perspektywy znacznej części społeczeństwa stanie się zakładem penitencjarnym. Trudna mi już sobie wyobrazić, jaki wtedy komunikat będziemy wysyłali do naszych współobywateli i jak prezydent będzie chciał tego typu decyzji bronić - dodał Hołownia.

W związku z bezprecedensową sytuacją przebywania skazanych polityków na zaproszenie głowy państwa w Pałacu Prezydenckim w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy polityków.

Politycy oburzeni postawą prezydenta. "To żałosne"

"Czyżby prezydent Andrzej Duda zamierzał udzielić azylu w Pałacu Prezydenckim panom Kamińskiemu i Wąsikowi? Swoją drogą to żałosne, jakich przyjaciół wybiera Duda. No cóż. Zacytuję więc adekwatne powiedzenie 'pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś' - napisała na platformie X posłanka Lewicy Wanda Nowicka.

Jej partyjny kolega Tomasz Trela stwierdził z kolei, że to "jednak trochę szok", że "prezydent Andrzej Duda ukrywa przestępców".

"Duda szydzi z prawa. Szydzi również z obywateli. To człowiek niegodny tego stanowiska. Prezydent nigdy by czegoś takiego nie zrobił" - stwierdził z kolei Andrzej Rozenek, który w październikowych wyborach parlamentarnych kandydował z list Koalicji Obywatelskiej.

Policja próbowała zatrzymać Macieja Wąsika

We wtorek (9 stycznia) policja potwierdziła, że otrzymała sądowy nakaz zatrzymania skazanych polityków Prawa i Sprawiedliwości - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tuż przed godziną 10:00 funkcjonariusze przyjechali do domu Wąsika, jednak nie zastali go na miejscu. Zgodnie z ustaleniami dziennika "Fakt" polityk wyjechał ze swojego domu wcześnie rano. Za nim ruszyło inne auto, którego kierowca zagrodził swoim pojazdem samochód dziennikarzy. Z kolei po Mariusza Kamińskiego przyjechał samochód Kancelarii Prezydenta. Obaj skazani politycy udali się na spotkanie z Andrzejem Dudą.