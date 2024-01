Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zmarł we wtorek 9 stycznia, o czym poinformowało Stowarzyszenie "Wspólnota i Pamięć". Duchowny chorował na nowotwór. Pod koniec grudnia został przewieziony do szpitala. Jak ustaliło RMF FM, ksiądz kilka dni przebywał na oddziale chorób płuc.

REKLAMA

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski nie żyje. Duchowny miał 67 lat

"Z ogromnym bólem i głębokim żalem informujemy, że dzisiaj o 8:00 rano w szpitalu w Chrzanowie zmarł po ciężkiej chorobie nasz ukochany Przyjaciel i członek honorowy Stowarzyszenia 'Wspólnota i Pamięć' ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski" - czytamy we wpisie Stowarzyszenia "Wspólnota i Pamięć".

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, na początku świąt Bożego Narodzenia ksiądz trafił do szpitala. Bogusław Paź przekazał wówczas w mediach społecznościowych, że stan duchownego jest "dość poważny". "Ksiądz w rozmowie ze mną mówił zmienionym głosem i z pewnym trudem, ale zachowując pogodę ducha" - przekazał Paź.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zmagał się chorobą. "Lekarze nie mają czym nas leczyć"

Duchowny poinformował w lutym 2023 roku, że lekarze wykryli u niego złośliwą odmianę raka prostaty. Natomiast w maju zeszłego roku opisał, jakie problemy spotkały go podczas korzystania z usług polskiej ochrony zdrowia.

- Lekarze nie mają czym nas leczyć. Najbardziej boli widok tłumu chorych w kolejkach, to, że muszą czekać długo na zabiegi i terapię. To nie wynika ze złej woli personelu, bo spotykam wspaniałych lekarzy i świetne pielęgniarki, ale z braku sprzętu na przykład do radioterapii czy hormonoterapii - wyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Kim był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski?

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski był polskim Ormianinem, duchownym katolickim obrządków rzymskiego oraz ormiańskiego. Był też prezesem Fundacji im. Brata Alberta, "której celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie". Duchownego pożegnali m.in. przedstawiciele Zgierza. Ksiądz od lat był honorowym obywatelem miasta.



"Był duszpasterzem Ormian w Polsce, duchowny katolicki, społecznik, historyk, poeta, autor wielu książek, artykułów. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski od lat związany był ze Zgierzem. Fundacja, którą prowadził, jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albetiana. Dzięki jego wsparciu organizacyjnym i finansowym nasze miasto jest gospodarzem regionalnych eliminacji" - napisano na Facebooku.

- Poznałem Go w 2002 roku. Dał się poznać jako oddany sprawie osób z niepełnosprawnościami ideowy bojownik o poprawę jakości życia naszych najsłabszych bliźnich - wspomniał księdza Andrzej Skrzypiński - Starosta Oświęcimski.

Był doskonałym organizatorem i sprawnym prezesem Fundacji im. Brata Alberta, a od 2014 r. Honorowym Obywatelem Gminy Chełmek - dodał.