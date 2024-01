Dziennikarze portalu Interia poinformowali nieoficjalnie, że planowane w tym tygodniu posiedzenia Sejmu prawdopodobnie zostaną odwołane. Zgodnie z planem posłowie mieli spotkać się w środę, czwartek oraz piątek (10-12 stycznia). Podczas obrad procedowana miała być między innymi ustawa budżetowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Początek komisji ds. wyborów kopertowych, pierwsze spięcia. Joński wyłączył Czarnkowi mikrofon

Co z posiedzeniem Sejmu? "Wyborcy nie oczekują chowania się po kątach"

Informacje dziennikarzy szybko odbiły się echem w mediach społecznościowych oraz spotkały się z licznymi komentarzami. "Nie wygląda to niestety dobrze, jakby Sejm uciekał przed Kamińskim i Wąsikiem? Rozumiem chęć uniknięcia gorszących awantur, tylko co ma się właściwie wydarzyć w uzyskanym w ten sposób czasie?" - zauważył publicysta Jakub Majmurek.

"Wygląda na chęć uniknięcia obrazków przepychanek z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, którzy chcieliby wejść na salę obrad. I na chęć pokrzyżowania planów PiS-owi w sprawie protestu 11 stycznia. Pytanie, czy ta decyzja jeszcze mocniej nie rozgrzeje emocji po prawej stronie? Bo zamiast deeskalacji może być eskalacja. Niestety" - napisała Kamila Baranowska, dziennikarka Interii.

"Chwila, czy my nie mamy czasem, nie wiem, budżetu do uchwalenia? Jeśli to się potwierdzi, to jest to kompletnie niezrozumiały ruch. Zamiast bać się prób wejścia Kamińskiego i Wąsika do Sejmu można przecież zawczasu wykonać decyzję sądu, prawda?" - zastanawiał się Maciej Bąk, reporter Radia ZET.

"Sorry, nie przekonuje mnie odwoływanie posiedzenia Sejmu z tego powodu, że ktoś może na nie przyjść, choć - w ocenie marszałka Sejmu - nie powinien. Jeśli ktoś jest posłem - wchodzi. Nie jest - nie wchodzi. A organy państwa normalnie powinny funkcjonować" - napisał Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski.

Informacje skomentowała również Anna-Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. "Wyborcy Lewicy oczekują od nas, że będziemy pracować, że uchwalimy budżet, że powołamy szefa UODO, że ukonstytuuje się komisja śledcza ds. Pegasusa. Nie oczekują od nas chowania się po kątach przed dwoma kryminalistami" - napisała posłanka.

W innym wpisie Żukowska podkreślała również, że decyzja nie została oficjalnie potwierdzona. "Jeszcze nie odwołano. Prezydium Sejmu jest o 11.00, Konwent Seniorów o 11.30. Będziemy o tym rozmawiać" - poinformowała.

Arleta Zalewska, reporterka Faktów TVN, zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać notatkę dotyczącą posiedzenia Sejmu. "Jest notatka o przesunięciu posiedzenia Sejmu na przyszły tydzień. Każdy klub taką dostał. Ale na przykład wchodząca na konwent posłanka Anna-Maria Żukowska uważa, że 'nie można dać się szantażować'. Że posiedzenie Sejmu powinno odbyć się zgodnie z planem" - napisała Zalewska.

Środowisko PiS krytycznie o odwołaniu posiedzenia. "Po co nam Sejm, skoro jest Bundestag?"

Do medialnych doniesień odnieśli się również liczni politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością oraz sympatycy dawnej władzy. "Chcieli aresztować posłów Kamińskiego i Wąsika, a może się skończyć na 'aresztowaniu' całego Sejmu. Według doniesień mediów, prezydium Sejmu ma dziś odwołać posiedzenia zaplanowane na ten tydzień. A miały być aż dwa osobne posiedzenia Sejmu. Informatorzy dziennikarzy otwarcie stwierdzają, że chodzi o strach przed bałaganem wywołanym przez decyzje rotacyjnego marszałka Hołowni. Tylko, co dalej? Koalicja 13 grudnia tak rozpędziła się w likwidowaniu i niszczeniu, że za chwilę zlikwiduje Sejm i demokrację" - napisała Beata Szydło.

"Podziwiam ich żelazną konsekwencję. Po co nam Sejm, skoro jest Bundestag?" - ironizował Jerzy Kwaśniewski, prezes zarządu Ordo Iuris.

Spór wokół Kamińskiego i Wąsika doprowadzi do odwołania posiedzeń Sejmu? "Wszystkie możliwości są dopuszczalne"

- O godz. 11 mamy Prezydium Sejmu, o godz. 11:30 Konwent Seniorów. Będziemy rozmawiać. Rozumiem, że w takiej sytuacji wszystkie możliwości są dopuszczalne (włącznie z odwołaniem posiedzenia - red.), ale pan marszałek jest świeżo po spotkaniu, więc będzie nam przekazywał informacje w sprawie. O godz. 11 prezydium, wcześniej nie chcę wychodzić przed szereg - mówił w rozmowie z Interią jeden z wicemarszałków Sejmu. Jednak, jak wynika z ustaleń dziennikarzy, decyzja miała zostać podjęta już wcześniej.

Decyzja o ewentualnym odwołaniu posiedzenia Sejmu zbiega się w czasie z kontrowersjami dotyczącymi stanu polityków Prawa i Sprawiedliwości - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pod koniec grudnia zostali oni skazani na dwa lata więzienia w związku z ich działalnością w CBA podczas tzw. afery gruntowej z 2007 roku. W związku z prawomocnym wyrokiem sądu marszałek Sejmu podjął decyzję o wygaszeniu ich mandatów poselskich. Kamiński i Wąsik nie przyjęli jej jednak i utrzymują, że pozostają posłami. Politycy zapowiadali, że zamierzają pojawić się w Sejmie podczas zbliżających się obrad.