Czy Kamiński i Wąsik już siedzą? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Sytuacja w sprawie doprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zmienia się z minuty na minutę. Raz pojawiają się informacje, że policja odebrała już dokumenty sądowe w sprawie doprowadzenia skazanych polityków PiS. To oznaczałoby, że funkcjonariusze policji wkrótce będą mogli przystąpić do dalszych działań. Jednak są też dementi, że do policji takie dokumenty jeszcze nie trafiły. W tle jest też zaproszenie skazanych polityków PiS do Pałacu Prezydenckiego i oczekiwanie na ruch Andrzeja Dudy, który w każdej chwili może skorzystać z prawa łaski.

Stan na godz. 12, wtorek, 9 stycznia.

Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik już siedzą?

Nie.

(Wyjaśnienie - Kamiński i Wąsik są w Pałacu Prezydenckim)

(Wyjaśnienie - ale policja podaje już oficjalnie, że otrzymała potrzebne dokumenty)

(Wyjaśnienie - TV Republika podaje, że policja pojechała do Wąsika, ale nie zastała go w domu.)

