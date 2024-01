To nie koniec siarczystych mrozów w Polsce. Antycyklon Hannelore sprowadził do kraju prawdziwe apogeum mrozu, które szybko nie ustąpi. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około -10 stopni Celsjusza, jednak już kolejnej nocy ponownie spadnie. Na południu Polski termometry wskazywać mogą nawet -27 stopni Celsjusza. Kiedy nadejdzie ocieplenie?

