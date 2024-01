Strzał na komendzie w Radomiu. Policjant wniósł prywatną broń myśliwską

"Gazeta Wyborcza" podaje, że 47-letni policjant z 22-letnim doświadczeniem wniósł prywatną broń myśliwską na teren Komendy Wojewódzkiej Policji. Do wystrzału miało dojść w pokoju, gdy funkcjonariusz sprawdzał lunetę. Według "GW" pocisk przebił ścianę pomieszczenia i utkwił w ścianie na korytarzu. Nikomu nic się nie stało. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza. Policja także prowadzi własne czynności kontrolne, ponadto wszczęła procedurę cofnięcia uprawnień mężczyźnie na posiadanie broni.

Radom. Policjant przez przypadek oddał strzał

Do podobnej sytuacji doszło w Radomiu na początku grudnia. W budynku Komisariatu Policji II policjant oddał niekontrolowany wystrzał z broni służbowej. Policja przekazała wówczas, że to doświadczony funkcjonariusz z wieloletnim stażem. Kula przebiła szybę, nikt nie został ranny. Do wystrzału doszło w trakcie przeładowywania broni. Policjant przygotowywał się do treningu ze strzelania. Tą sprawą także zajęła się prokuratura.