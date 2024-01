Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że 11 stycznia przed Sejmem odbędzie się "Protest Wolnych Polaków". - Zbliża się 11 stycznia. Odbędzie się wtedy manifestacja w obronie wolności słowa i mediów oraz demokracji, ponieważ mamy teraz z demokracją prawdziwy problem - twierdził Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej. W warszawskim urzędzie zarejestrowano już manifestację. I to nie jedną.

Protest PiS 11 stycznia w Warszawie. Znamy szacunki dotyczące liczby demonstrantów

"Protest Wolnych Polaków" ma rozpocząć się 11 stycznia o godz. 16:00 przed budynkiem Sejmu. Jest to odpowiedź polityków Prawa i Sprawiedliwości na zmiany w mediach publicznych, które w grudniu przeprowadził minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. - Będą samochody przyjeżdżały, autobusy, busy też będą przyjeżdżały, pociągiem będą ludzie przyjeżdżali - zapowiedział Mariusz Błaszczak w Radiu Zet. Polityk podkreślił, że zapowiadana manifestacja ma pokazać "brak zgody na praktyki rodem ze stanu wojennego".

Przygotowania trwają w różnych regionach Polski. Transport do Warszawy organizują struktury Prawa i Sprawiedliwości, a także Kluby "Gazety Polskiej". "Protest Wolnych Polaków" ma być punktem kulminacyjnym wszystkich dotychczasowych mniejszych protestów. Politycy sądzą, że do stolicy może przyjechać ponad 50 tys. osób. - Obecnie mamy zgłoszonych 9 zgromadzeń w tym dwa na 50 tys. uczestników - przekazała nam Monika Beuth, rzeczniczka prasowa warszawskiego ratusza.

Pierwsze z nich ma rozpocząć się o godz. 14:00 przy ulicy Wiejskiej przed gmachem Sejmu. Demonstrujący mają następnie przejść ulicami Śródmieścia na pl. Powstańców Warszawy (gdzie znajduje się siedziba Telewizyjnej Agencji Informacyjnej). Druga, duża manifestacja zarejestrowana na 11 stycznia ma odbywać się w godzinach 17:30-22:00 na trasie ul. Nowy Świat/Świętokrzyska - Plac Zamkowy. Tutaj również organizatorzy zadeklarowali 50 tysięcy uczestników.

PiS werbuje ludzi na marsz 11 stycznia? "Mają wydawać polecenia służbowe"

Cały czas lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości przekazują komunikaty o organizacji transportu zbiorowego z miejscowości w Polsce do stolicy. Ma to pomóc ludziom chętnym do udziału w manifestacji w dojechaniu na miejsce. Joanna Lichocka zapowiedziała nawet, że będzie "20 autokarów tylko z powiatu sieradzkiego". W mediach pojawiły się natomiast informacje o wewnętrznej mobilizacji w środowisku związanym z partią.

- Od pracowników Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz jednostek mu podległych dostałem informacje, że ich przełożeni związani z PiS mają wydawać polecenia służbowe dotyczące wyjazdu do Warszawy na marsz 11 stycznia. Ludzie nie chcą jechać, ale są przymuszani. Jest straszne ciśnienie w urzędzie. Zostałem poproszony o interwencję - mówił w rozmowie z Onetem Andrzej Maj, radny powiatu kraśnickiego. Polityk zwrócił się więc z zapytaniem do starosty kraśnickiego Pawła Kudrela. Ten odpowiedział, że "pracownicy Starostwa Powiatowego w Kraśniku, jak również jednostek organizacyjnych powiatu nie otrzymali polecenia służbowego wyjazdu" na organizowany 11 stycznia 'Marsz Wolnych Polaków'".