Kim jest sędzia, który wydał nakaz aresztowania Kamińskiego i Wąsika? Orzekał w głośnych sprawach

Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście podjął decyzję o przejściu do wykonania wyroku Sądu Okręgowego z 20 grudnia w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, o czym w poniedziałek pisaliśmy na Gazeta.pl. Nakaz aresztowania polityków PiS wydał Tomasz Trębicki, który od początku swojej kariery pracuje w warszawskim sądzie. - Ma 10-letni staż pracy, zawsze orzekał w sprawach karnych. Co istotne, od kilku lat podejmuje decyzje w sprawach wykonawczych, co oznacza, że jest świetnym praktykiem - powiedział w rozmowie z Onetem sędzia dobrze znający Trębickiego. Rozmówca portalu wypowiadał się o Tomaszu Trębickim w samych superlatywach

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński spytany o zachowanie Kamińskiego: Ja nic nie wiem o żadnym geście Kozakiewicza

Wydał nakaz aresztowania Kamińskiego i Wąsika. Kim jest Tomasz Trębicki?

Tomasz Trębicki jest członkiem stowarzyszenia sędziów "Iustitia", które krytycznie oceniało zmiany w systemie sądownictwa wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość. W przeszłości sędzia Trębicki zajmował się już kilkoma głośnymi sprawami, o czym dalej.

Jedna ze spraw, w których orzekał Tomasz Trębicki, zakończyła się ułaskawieniem Andrzeja Dudy. Chodzi o Witolda Tomczaka, byłego europosła i parlamentarzystę Akcji Wyborczej Solidarność oraz Ligi Polskich Rodzin, który w ostatnich wyborach do Sejmu nieskutecznie ubiegał się o mandat z list Konfederacji. Tomczak został oskarżony o zniszczenie rzeźby Jana Pawła II w warszawskiej Zachęcie w 2000 roku.

Polityk usunął z instalacji fragment, który symbolizował meteoryt przygniatający papieża. Tłumaczył później, że rzeźba miała charakter obrazoburczy, a on bronił godności Jana Pawła II. - Zniszczyłem to, ponieważ oczekiwali tego moi wyborcy - mówił Tomczak. Witold Tomczak został uznany za winnego zniszczenia instalacji artystycznej, ale z uwagi na niską szkodliwość społeczną nie otrzymał kary. W 2016 r. Trębicki podjął decyzję o warunkowym umorzeniu postępowania, a rok później Andrzej Duda ułaskawił polityka.

Jak opisuje Onet, "w listopadzie 2021 r. sędzia ukarał aktywistkę karą nagany za namalowanie hasła 'Aborcja jest ok' na pomniku smoleńskim na pl. Piłsudskiego w Warszawie".

Trębicki umorzył postępowanie wobec naukowca z UW

Tomasz Trębicki wydał również wyrok dotyczący Marka Michalewicza, naukowca z Uniwersytetu Warszawskiego, który krytykował prace podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Michalewicz zdementował doniesienia Macierewicza, który w kwietniu 2022 roku twierdził, że jego podkomisja współpracowała z zespołem kierowanym przez naukowca.

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, w maju 2022 roku rektor UW złożył w sprawie Michalewicza zawiadomienie do prokuratury. Chodziło o podejrzenie "wytwarzania programu komputerowego przystosowanego do popełnienia przestępstwa". Trębicki umorzył postępowanie wobec naukowca w kwietniu ubiegłego roku.