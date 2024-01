19-latek zmarł po ucieczce przed policją w Grudziądzu. Są wyniki sekcji zwłok

Do tragedii doszło w czwartek po południu w centrum Grudziądza. 17-latek i 19-latek zaczęli uciekać na widok policjantów. Młodszy z mężczyzn został szybko zatrzymany, drugi z nich bezskutecznie próbował przeskoczyć przez metalowy płot w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Sienkiewicza. Chłopak zawisł na płocie i został ranny. Policjanci zaczęli udzielać 19-latkowi pierwszej pomocy, wezwano też pogotowie. Kilkadziesiąt minut później młody mężczyzna zmarł w szpitalu. Przeprowadzono sekcję zwłok 19-latka. Okazało się, że przyczyną śmierci była rana tętnicy udowej, która doprowadziła do wykrwawienia.

Grudziądz. 19-latek uciekał przez policją. Zmarł z wykrwawienia

- Uciekając, pokrzywdzony odrzucał od siebie przedmioty, które zostały zabezpieczone. Na chwilę obecną mamy uzasadnione podejrzenie, że są to substancje, których posiadanie jest zabronione przez prawo. Dalej będziemy w tym zakresie prowadzić czynności, między innymi uzyskiwać opinie laboratoryjne. Chcemy ustalić, co motywowało tym młodym człowiekiem, żeby oddalić się z miejsca interwencji - mówiła z w rozmowie z tvn24.pl prok. Magdalena Chodyna z Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu.

Przebieg interwencji badał też Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Funkcjonariusze mieli ze sobą kamery na mundurach, które zarejestrowały całe zdarzenie. Wstępne ustalenia nie wskazują na to, by policjanci przyczynili się do śmierci 19-latka.